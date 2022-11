Premiati, dai farmacisti baresi, per il loro impegno contro il Covid: Brusaferro, Figliuolo e Speranza ricevono il 'Caduceo d'Oro 2022'

"Solo con un’azione coordinata, agevolata dagli strumenti della sanità digitale, si può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini, riducendo il ricorso inappropriato alle strutture ospedaliere. Se si pensa al numero di codici bianchi che bussano alla porta del Pronto soccorso si ha la conferma che qualcosa sul territorio non funziona e non ha funzionato durante il periodo dell’emergenza Covid". Sono queste le parole del presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani, Luigi D’Ambrosio Lettieri, raccolte ieri dall'AdnKronos nel capoluogo pugliese durante l'apertura della XVI edizione del Caduceo d’Oro 2022, la manifestazione che premia i professionisti del campo medico e farmacologico che si sono maggiormente contraddistinti negli ultimi 12 mesi.

"Il Caduceo è stato anche l’occasione per rendere merito a persone che si sono distinte in sanità – ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat - e quindi quest’anno abbiamo voluto rivolgere un ringraziamento a Roberto Speranza, già ministro della Salute, a Silvio Brusaferro presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, al generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l’emergenza Covid e a Marco Cossolo, presidente di Federfarma, perché crediamo che, ciascuno per parte sua, abbiano contribuito a traghettare il Paese fuori dalla fase di emergenza".

"In questa edizione abbiamo approfondito un tema diventato centrale per gli interessi della sanità italiana, evidenziando, in particolare, il valore della prossimità - ha sottolineato D'Ambrosio Lettieri - Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dagli operatori sanitari con una sempre maggiore sinergia tra farmacisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti e infermieri. La farmacia costituisce sempre più un presidio polifunzionale che concorre indubbiamente a dare una risposta organica alle esigenze di salute di una comunità".