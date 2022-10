Reati sui minori in Puglia: crimini in calo del 17%, ma aumentano le violenze sessuali

Diminuiscono i reati commessi ai danni dei minori in Puglia, ma è in pericolosa salita la percentuale di violenze sessuali subite dai più piccoli. Sono questi i dati, forniti dalla Polizia di Stato, che emergono nel Dossier 'Indifesa 2022' della Fondazione 'Terre des Hommes'.

Il report conta 253 reati commessi ai danni di minori in Puglia nel 2021, in calo del 17% rispetto all'anno precedente. Fra questi spregevoli episodi di criminalità si registrano 55 violenze sessuali, unica tipologia di reato in crescita dal 2020 con un +20%: le principali vittime sono bambine e ragazze (45 casi pari all'87%).

I numeri indicano 87 reati di maltrattamenti, compiuti nel 2021 nel territorio regionale, nei confronti di minori: il dato è in discesa del 28% rispetto al precedente report. Sono 33 le violazioni degli obblighi riguardanti l'assistenza familiare (-13% rispetto a 12 mesi fa), mentre si segnalano 23 abbandoni di persone minori o incapaci (-21%). In diminuzione anche i reati di abuso dei mezzi di correzione e disciplina: gli ultimi dati delle Forze dell'Ordine indicano 10 vittime, contro le 14 dell'anno precedente (-29%). In 13 casi si è verificato il crimine di pornografia minorile (-13%). Rimane stabile il dato per i reati riferiti alla sottrazione di incapace: sono 8 come nel precedente report. Sono invece 3 i casi di corruzione di minorenne (-50%).

Il 67% dei reati commessi, nel 2021, contro i minori è stato perpetrato nei confronti di ragazze e bambine. Il dato totale pugliese dei crimini ai danni dei minori è in controtendenza rispetto ai numeri nazionali che vedono invece un preoccupante record negativo con 6.248 reati commessi nell'ultimo anno preso in esame (+8%). La Lombardia è la regione in testa a questa poco lusinghiera classifica con 1175 crimini su minori compiuti nel 2021, seguita da Emilia Romagna (787) e Lazio (564). La Puglia (253) si attesta al nono posto, dietro la Toscana (359) e prima della Campania (186).