Da bomber implacabile a neodottore: il biancorosso Mirco Antenucci si laurea in psicologia

È stato un percorso che mi ha arricchito tanto e che mi rende orgoglioso di quello che ho fatto. Non è stato facile ma tutti i successi vanno conquistati con il sudore e il sacrificio". Sono queste le parole con cui il giocatore del Bari, Mirco Antenucci, ha festeggiato, sul suo account Instagram, la laurea in psicologia. Il bomber biancorosso, alle prese con la lunga rincorsa verso la Serie A insieme ai suoi compagni, ha segnato l'ennesimo goal, stavolta fra i banchi universitari. Il centravanti ha conseguito il titolo accademico con la specializzazione in 'sport e and football management'.

"Qualcuno di molto saggio diceva che se vuoi avere successo nella vita fa della perseveranza il tuo migliore amico, dell'esperienza il tuo saggio consigliere e della speranza il tuo angelo custode - scrive il neo psicologo sui suoi canali social - Grazie a mia moglie per il supporto e alle mia figlie per il loro amore incondizionato sempre. Grazie ai miei fratelli Andrea e Gianni, ai miei nipoti, alle mia cognate e ai miei genitori per aver condiviso con me questa splendida giornata".