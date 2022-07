Il caldo africano stringe la sua morsa sulla Puglia: si toccano i 34 gradi nel Barese dal week-end

Nuova ondata di caldo africano in arrivo in Puglia a partire dal week-end. Come preannunciato dai meterologi di 3bmeteo.com, fino alla prima parte della nuova settimana - dal 25 al 27 luglio - le temperature nel Barese e nel Brindisino raggiungeranno anche i 34 gradi. Situazione peggiore nelle altre province, dove si toccano i 36 gradi nel Tarantino e nel Leccese, ma la colonnina di mercurio raggiungerà anche i 42 gradi nel Foggiano, nelle località limitrofe del Tavoliere e nelle Serre Salentine

"Giorno dopo giorno tenderà ad intensificarsi l’afa lungo le coste raggiunte dalle brezze marine e nei quartieri più densamente urbanizzati delle grandi città - spiegano i meterologi di 3bmeteo - complice l’effetto delle isole di calore. C’è di più: gli elevati indici di disagio bio-climatico non risparmieranno nemmeno le ore serali e notturne, complici le minime sempre al di sopra della soglia dei 22-24°C e associate a tassi di umidità mediamente compresi tra il 50 e il 75%".

Una canicola africana che potrebbe accompagnare i pugliesi anche fino agli ultimi giorni del mese di luglio.

