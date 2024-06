Torna il caldo sulla città di Bari: venerdì temperature in rialzo e 'bollino giallo' del Ministero della Salute

C'è anche Bari tra le città segnalate con il bollino giallo per il caldo nel bollettino del Ministero della Salute che coinvolge 27 capoluoghi italiani. La città pugliese è tra le 15 dove vi saranno ondate di calore nella giornata del 28 giugno. Lo riporta l'Adn Kronos

Le altre sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Il livello di allerta 1 indica "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute".