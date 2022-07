Oltre a Bari le città interessate saranno Ancona, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Dal mercoledì lieve calo delle morsa del caldo, le città da bollino rosso scenderanno a 9 su 27 con un aumento dei capoluoghi in giallo, livello di allerta 1. Su Bari il tempo diventerà più fresco dalla giornata di venerdì. Tutte le previsioni su 3Bmeteo.it

E' quanto afferma il bollettino del Ministero della Salute. Il capoluogo pugliese è in 'compagnia' di altre 19 città italiane

Non si ferma l'ondata di calore in Puglia: Bari da bollino rosso per la giornata di martedì