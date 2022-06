Una nuova ondata di caldo su Bari e provincia: mercoledì il picco, giornata da 'bollino rosso'

Si prevede un inizio settimana rovente su Bari e provincia a causa dell'ondata di caldo che in questi giorni sta colpendo l'Italia. Il capoluogo pugliese è classificato con un 'bollino rosso' (il livello più alto dell'emergenza) da parte del Ministero della Salute, come spiega Today.it, per la giornata di mercoledì. Bari è in compagnia di altre 18 città, tra cui Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Previste temeprature sui 37-38 gradi di massima.

Già da oggi e domani il capoluogo regionale ha un 'bollino arancione' per le alte temperature in corso e previste. La situazione, in ogni caso, tenderà a migliorare verso il fine settimana con l'arrivo di aria più fresca.

