Servizi di sostegno, pasti e attività sociali per i baresi in difficoltà: il piano del Comune per Ferragosto

Servizi di sostegno, assistenza per i pasti e attività sociali per i baresi in difficoltà durante le giornate a ridosso del Ferragosto: è il piano messo a punto dall'Assessorato al Welfare del Comune e dalla rete cittadina del sociale per monitorare anziani, senza tetto e persone fragili della città, ma anche favorire momenti di sensibilizzazione e informazioni rivolti ai tanti ragazzi e ragazze e turisti che a volte nelle giornate di festa spesso abusano con alcool e sostanze stupefacenti.

Solo per il giorno del 15 agosto è prevista la chiusura degli uffici pubblici ma sarà ugualmente assicurato il servizio come per il 13-14-16 per ogni emergenza sociale e con assistenti sociali sul campo.

“Mai come quest’anno è importante per noi assicurare nelle giornate di festa servizi e assistenza alle persone più fragili che restano in città – commenta l’assessora al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico -. Alle richieste di sostegno che già conosciamo e che siamo soliti fronteggiare ormai in maniera strutturata con l’arrivo del caldo estivo è necessario affiancare una serie di servizi e azioni che offrano un aiuto anche sul fronte delle misure per la prevenzione da contagio da Covid che da un lato hanno l’obiettivo di sostenere le persone che in questi mesi hanno visto aumentare la loro condizione di fragilità dall’altro complicano il lavoro di tanti operatori, che pure assicurando la loro presenza h24, e che dovranno fronteggiare insieme a noi, le innumerevoli e sempre diverse richieste dei tanti che non andranno in vacanza e resteranno in città in una condizione di fragilità e solitudine. Per questo insieme alla rete del welfare cittadino abbiamo messo in piedi un sistema di intervento e orientamento che sia in presenza o da remoto che non faccia sentire mai nessuno da solo. Abbiamo attivato i centri e i presidi per la somministrazione dei pasti attraverso box lunch ma saranno anche garantiti i numeri verdi e le unità di strada per le emergenze. Inoltre, sarà importante anche l’azione di monitoraggio itinerante al fine di prevenire situazioni di disagio o pericolo, penso ai più giovani che nelle serate estive sono più inclini ad eccedere con alcool o sostanze stupefacenti. Perché il sistema del Welfare che abbiamo costruito non agisce solo in risposta all’emergenza o alla richiesta di aiuto ma vuole promuovere forme di prevenzione rivolte specialmente a ragazzi e adulti. Qualche giorno fa abbiamo lanciato, proprio su questo tema, gli spot anti truffe, proprio per gli anziani spesso soli in casa, o i numeri utili per quelli anziani che anche nelle giornate molto calde sono costretti ad uscire di casa per commissioni o altre necessità. Alla base di tutto c’è una intensa attività di ascolto della città e delle persone che in quelle giornate non si ferma, anzi si intensifica e si avvicina ai bisogni dei più fragili offrendo loro forme e modalità più svariate di comunicazione vicine alle loro esigenze”.

Di seguito tutti i servizi utili:

Pis Pronto Intervento Sociale

h24 tutti i giorni in rete con forze dell’ordine

Numero verde 800 093470

Tel. 080 8493594

Il Pronto intervento sociale è rivolto ad adulti e persone migranti in condizione di difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazione di immediato intervento sociale.

Il servizio lavora in rete con i servizi pubblici e privati territoriali e il centro Antiviolenza del Comune di Bari.

Attive anche le equipe con operatori sociali, psicologi e mediatori a bordo del camper dell’Unità di strada “Care for People” dell’Assessorato al Welfare per servizi a sostegno delle persone senza dimora oltre a promuovere momenti di sensibilizzazione e ascolto per prevenzione alle dipendenze da alcool e droghe.

L’unità di strada sarà presente in quei giorni gireranno in forma itinerante tra piazza Balenzano, strade adiacenti Camera di Commercio, parco Perotti, la spiaggia di Pane e pomodoro, Milionarie, punto X e altri ritrovi solidi di giovani.

Care for People è un servizio di prossimità itinerante della città di Bari, finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla Cooperativa Sociale C.A.P.S., operativo 7 giorni su 7, dalle ore 20,00 alle 2,00.

In base al calendario delle uscite, condiviso con la ripartizione Servizi alla Persona, il camper effettua delle soste nei luoghi dove gravitano abitualmente persone senza dimora e nei luoghi di aggregazione giovanile. Ai soggetti più fragili, in condizioni di povertà estrema, a rischio o in stato di emarginazione, gli operatori a bordo del campare offrono sostegno psico-sociale e orientamento verso i servizi socio-sanitari del territorio; mentre alla cittadinanza, in particolare alle fasce più giovani, presenti nelle piazze o in prossimità dei locali della movida barese, si propongono consulenze informative sul tema delle dipendenze patologiche e interventi di sensibilizzazione/prevenzione dei comportamenti a rischio.

In tutte le giornate di festa sarà assicurata la distribuzioni di kit anti caldo e anti Covid per adulti in povertà e famiglie vulnerabili, oltre che kit alimentari e farmaceutici per senza fissa dimora, case di comunità, anziani e famiglie in povertà estrema.

Sarà assicurato, nel rispetto delle direttive anti Covid, il Centro Diurno per adulti in grave difficoltà Area 51 che sarà attivo Tutti i giorni, compresi i giorni festivi e le domeniche, nei locali in Corso Italia 81/83, dove saranno offerti:

- 200 pasti al giorno in tutto il periodo estivo, dal lunedì alla domenica

- servizi di ascolto, orientamento e igiene personale contingentati in relazione alle misure in vigore del Dcpm;

- 80 lunch box aggiuntivi per i casi segnalati dai servizi sociali;

- laboratori diurni per persone senza dimora contingentati in relazione alle misure in vigore del Dcpm;

Il Centro diurno aprirà regolarmente alle ore 8,30. Le colazioni sono somministrate ad asporto, evitando assembramenti, dalle 9.00 alle 10.30. Si provvederà nel frattempo a distribuire i biglietti per la prenotazione del pranzo.

Dalle 9.30 alle 11.30 sarà consentito l'accesso ai servizi igienici massimo due persone per volta e alle docce massimo 5 utenti nella giornata uno alla volta.

Dalle ore 13,00 alle ore 14,30 si procederà a distribuire il pranzo da asporto in modo ordinato ed evitando assembramenti davanti alla struttura. Preso il pasto l'utente dovrà allontanarsi per consumarlo.

Dalle ore 15,00 alle 18,00 saranno fruibili i servizi igienici e le docce con le stesse condizioni della mattina;

Dalle ore 19,00 alle 20,00 si procederà alla distribuzione della cena da asporto evitando assembramenti ed allontanandosi dopo aver preso il proprio pasto.

Le attività di ascolto e di orientamento ai servizi territoriali potranno essere fruite previo appuntamento dalle 9.30 alle 11.30 in presenza, con l'utilizzo delle mascherine chirurgiche, o da remoto.

Il 15 agosto inoltre è previsto un momento di festa, nei limiti previsti dalle misure anti Covid, con gli ospiti, per condividere caffè e gelati.

Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande si segnala anche il camper dell’associazione Incontra attivo in maniera itinerante il 13 dalle 21,30 il 14 dalle 15,30 alle 17,00 in piazza Moro nei pressi della stazione centrale.

Nelle stesse giornate sarà attiva anche la mensa delle suore di Madre Teresa, a partire dalle ore 17.30 in viale unità d’Italia.

La somministrazione di pasti sarà inoltre assicurata nelle seguenti strutture e nei seguenti giorni:

PRANZO:

venerdì 14 – mensa di Santa Chiara

sabato 15 – mense di Santa Chiara e di San Nicola a carbonara

domenica 16 – mensa di San Francesco d’Assisi

lunedì 17 – mensa di San Carlo Borromeo.

CENA:

venerdì 14 – mensa Missionarie della carità

sabato 15 – mensa Missionarie della carità

lunedì 17 – mensa Missionarie della carità.

Le strutture di emergenza e accoglienza e i servizi domiciliari saranno sempre attivi contattando i servizi sociali territoriali dei Municipi.

Anche il contatto con il centro Antiviolenza sarà sempre attivo e disponibile.

Per le emergenze il numero verde operativo h24, è 800 202330 oltre al numero 1522.

Per le giornate del 14-15-16 agosto, inoltre, alcuni medici volontari del gruppo Medici con il camper organizzeranno in rete con l’assessorato al Welfare comunale, le giornate nell’orto delle salute che prevedono il coinvolgimento di cittadini over 65.

Sede dell’iniziativa è Strada Monacelli a Ceglie del campo, e accesso sarà possibile con prenotazione al numero 3495838739

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iniziativa si svolgerà nella fascia oraria 9 – 12. Al termine delle passeggiate negli orti e tra le piante officinali, è previsto un aperitivo a base di prodotti dell’orto accompagnato da un momento conviviale.