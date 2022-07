Undici spettacoli dal vivo per avvicinare centro e periferie: al via dal 29 luglio gli eventi del progetto 'Le due Bari'

Un calendario di spettacoli dal vivo nelle aree periferiche di Bari, 11 proposte culturali scelte per abbattere divisioni e pregiudizi, per unire il centro urbano alle zone più lontane della città: è stata pubblicata, online sul portale istituzionale del Comune, la graduatoria dei beneficiari del bando "Le due Bari", progetto finanziato dalla direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura per 1.129.154 euro.

Le 11 proposte culturali vincitrici del bando faranno parte di un'ideale cartellone di eventi gratuiti che si svolgerà dal 29 luglio al 15 novembre prossimi, nelle periferie del capoluogo pugliese. “Le due Bari è il bando che attraverso la cultura unirà idealmente due città divise tra il centro e le periferie - commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci - Alle periferie, che rappresentano la città nella città, vogliamo offrire nuove opportunità di fruizione ed attivazione culturale".

Le location degli spettacoli comprendono tutte le aree più lontane dal centro cittadino: da Japigia al Libertà, da Torre a Mare a Catino, ogni zona avrà il suo 'momento di gloria'. Altri show previsti in calendario si svolgeranno al San Paolo, Fesca-San Girolamo, Santo Spirito e Mungivacca.

La gestione oculata del budget messo a disposizione dal Ministero, permetterà di estendere il finanziamento anche al primo dei 'non ammessi 'in graduatoria: la spesa complessiva per gli 11 spettacoli (1.015.400 euro), inferiore alla somma totale destinata al progetto, offrirà la possibilità di sostenere economicamente anche un dodicesimo spettacolo.

Ecco l'elenco delle 11 proposte finanziate, con l'indicazione del proponente e del luogo designato per lo spettacolo:

1. “Unite gli estremi, e avrete il vero centro - Porta d’Oriente”

Associazione culturale Resextensa

(Teatro Abeliano / waterfront di San Girolamo - Fesca / Scuola Duse)

Spettacoli di danza - Spettacoli di teatro buffo - Spettacoli di fuoco

2. “Felicità Adriatica”

Associazione culturale Gran Teatrino onlus

Spettacoli di burattini

3. “Bari vista dalla luna”

Associazione culturale L’amoroso

(Chiesa della Resurrezione, Japigia / Chiesa del Redentore e cortile / Chiesa di San Marco, Japigia / Chiesa di San Sabino / Chiesa di San Nicola, Palese)

Concerti - Spettacoli teatrali per bambini

4. “Sotto il cielo delle periferie”

Associazione culturale Time Zones

(Arena della pace, Ipercoop Japigia / Piazza della Torre, Torre a Mare) / Parco Princigalli, Mungivacca)

Rassegna musicale

5. “Danza... sogna sulle rive del mare”

Associazione culturale Breathing Art Company

(Villa Amaranta, San Giorgio / Giardino Peppino Impastato, Catino / Giardino Princigalli, Mungivacca / Parco della legalità, San Paolo / Giardino Mizzi, Loseto)

Street art dal vivo - Spettacoli di danza

6. “Onde sonore”

Associazione culturale musicale Nel gioco del jazz

(Arena della pace, Ipercoop Japigia / Chiesa di San Marco, Japigia)

Concerti di musica jazz

7. “A-Riva”

Bass Culture Srl -

(Waterfront di San Girolamo - Fesca // Santo Spirito, zona porto / Officina degli Esordi)

Concerti - Spettacolo di burattini per bambini

8. “Palcoscenici di comunità”

AncheCinema Srl

(Parco Rossani/ Strada Incuria/ Arena Airiciclotteri/ Arena della Pace/ Redentore /Arena ex Cinema Jolly)

Spettacoli teatrali e di cabaret

9. “Piccolo festival barisien-parisien-napolitain: i viaggi della nostra musica, dal ‘500 ad oggi”

Associazione Eurorchestra da camera

(Chiesa di San Marco, Japigia / Chiesa di San Giorgio Martire, Loseto / Chiesa di San Marco, Japigia / Chiesa Stella Maris, Palese / Chiesa di San Giacomo, Bari vecchia / Chiesa di San Carlo Borromeo, Libertà / Chiesa di San Pio X, Stanic)

Concerti

10. “Le fiabe sono vere”

Associazione culturale Madimù

(Officina degli Esordi / Largo Annunziata / piazzale Parrocchia Beata Vergine / Circolo ARCI La stanza di Cesco APS)

Spettacoli di teatro d’attore - teatro di marionette - teatro di strada - teatro gestuale - danza

11. “Levante a cappella International Festival”

Associazione culturale Mezzotono

(Arena della pace, Ipercoop Japigia)

Concerti di musica a cappella