Seconda dose Astrazeneca in anticipo agli ultrasessantenni, il calendario delle somministrazioni nel Barese

Si parte lunedì 14 giugno per chi ha ricevuto la prima dose il 14 aprile scorso. L'accesso agli hub dell'Asl Bari sarà divisa tra mattina e pomeriggio in base al cognome

Saranno riservate momentaneamente agli over 60, le seconde dosi anticipate del vaccino di Astrazeneca, dopo che la Puglia ha annunciato di seguire le indicazioni del commissario straordinario Figliuolo. L'Asl Bari ha diffuso il calendario delle somministrazioni in programma nella provincia, basate sulla data in cui gli ultrasessantenni hanno effettuato la prima dose:

Lunedì 14 giugno possono anticipare la seconda dose i cittadini con prima dose effettuata il 14 aprile. Martedì 15 giugno possono anticipare la seconda dose i cittadini con prima dose effettuata il 15 aprile. Infine mercoledì 16 giugno possono anticipare la seconda dose i cittadini con prima dose effettuate il 16 aprile.

Per tutte e tre le giornate si accede agli hub della ASL di Bari, in ordine alfabetico e in fasce orarie distinte - ricorda l'Asl - Chi ha il cognome con lettera da A a K accede la mattina dalle 9 alle 13, chi ha il cognome dalla L alla Z, potrà accedere il pomeriggio dalle 15 alle 19. E’ necessario presentare la certificazione dell’avvenuta prima dose.