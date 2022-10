I sindaci baresi firmano il patto per contrastare i cambiamenti climatici: "Impegni da prendere al più presto"

Quarantuno Comuni del Barese hanno firmato questa mattina, il Patto dei sindaci, con l'obiettivo di avviare una politica comune per il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. La cerimonia è avvenuta a Bari nell’ambito dell’evento nazionale 'Paesc: come pianificare, finanziare ed implementare le azioni, organizzato da Segretariato europeo del Patto dei Sindaci, Enea e Renael, in collaborazione con Ispra.

L’iniziativa di questa mattina è finalizzata a sensibilizzare Regioni, Province e Città Metropolitane sulle potenzialità del programma previsto dal Patto dei Sindaci. I prossimi passi saranno sviluppare politiche e programmi per la sostenibilità dei territori e offrire una guida ai Comuni nella fase di transizione e nella preparazione dei loro Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc).

“Se siamo qui è perché in questi anni abbiamo capito che l’unico modo per fare le cose bene è farle insieme – ha affermato il sindaco metropolitano e di Bari, Antonio Decaro -. Siamo davanti ad una nuova sfida, forse molto più grande di noi: quella di arginare e contrastare almeno in parte i disastri ambientali di cui oggi il pianeta tutto sta risentendo. Abbiamo firmato questo patto oggi per mettere nero su bianco la nostra ferma convinzione che l’impegno da prendere è, appunto, oggi. Quelle undici persone che hanno perso la vita nelle Marche qualche settimana fa, non meritano soltanto il nostro cordoglio, ma una nostra seria presa di posizione su interventi urgenti che vanno assunti per ridurre l’inquinamento, mettere in sicurezza il territorio e avviare investimenti concreti su politiche alternative per la produzione di energia, per il ciclo della raccolta dei rifiuti, per la mobilità. In questo senso il Pnrr ci offre un’occasione, irripetibile, forse mai avuta prima. Abbiamo la possibilità di trasformare le parole in fatti: possiamo acquistare autobus elettrici, efficientare e rendere sostenibili case, scuole, realizzare piste ciclabili e grandi infrastrutture verdi, piantare alberi dove per anni abbiamo costruito strade".

"Questo è l’impegno - ha aggiunto Decaro - che prendiamo oggi; quello di cogliere tutte le opportunità che avremo e che ci saranno date per piantare un albero, per mettere un panello solare, per convincere qualcuno a lasciare l’auto a casa per spostarsi con un treno o un autobus elettrico. Noi sindaci questo lo sappiamo fare, prendere impegni e rispettarli, lavorando insieme perché abbiamo capito che insieme siamo più forti e purtroppo i tempi che ci attendono necessitano di una squadra coesa che si dà degli obiettivi e li rispetta. Solo così i cittadini comprenderanno l’urgenza e la necessità di attuare tutti dei cambiamenti, nelle scelte comuni e nei comportamenti individuali".