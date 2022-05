Lotta alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe: il progetto della Polizia Locale rivolto ai più giovani

"Costruire comportamenti responsabili e consapevoli alla guida dei veicoli con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza per prevenire e contrastare l’incidentalità correlata all’uso di alcol e droghe": è l'obiettivo di “No drugs on street”, il progetto realizzato dal Corpo di Polizia Locale di Bari (capofila), che vede come partner il Politecnico di Bari, l'Ask Bari - Servizio 118 e la Prefettura del capoluogo pugliese. Il progetto, candidato al bando del dipartimento Politiche antidroga - presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di interventi di promozione, coordinamento, monitoraggio di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto dell'incidentalità stradale correlata al consumo di alcol e droga, ha ottenuto un finanziamento di 450mila euro.

“Le attività che verranno svolte in seno al progetto, articolate e connesse tra loro, hanno lo scopo di coinvolgere i giovani in veste non solo di destinatari del messaggio, ma anche di attori, dunque parte attiva - spiega il comandante della Polizia locale Michele Palumbo - secondo un nuovo approccio partecipativo e di co-apprendimento. Il progetto rappresenta un traguardo importante per cambiare l’approccio al problema dell’incidentalità correlata alcol-droga non solo in termini di prevenzione ma secondo una nuova linea d’azione che si propone un cambiamento culturale condiviso con i giovani, che rappresentano la società del domani. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alle sinergie create con i partner progettuali, le cui vision istituzionali intersecano i valori etici, sociali, culturali e di legalità condivisi con l’amministrazione cittadina”.

Quattro i pilastri che reggono l’impianto progettuale su cui si svilupperanno le azioni specifiche. Partendo dall’ambito formativo-informativo (“Restart in sicurezza”), passando alle misure di sperimentazione (“Le forme del dolore e Crash Test Experience”) e di contrasto (“All for one and One for all”- “from night to day”) per giungere alle misure di controllo e sorveglianza (“Sviluppo sistema integrato di sorveglianza” - “Coordinamento, gestione e monitoraggio del progetto”). L’iniziativa coinvolgerà circa 10.000 studenti dei corsi di laurea istituiti presso il Politecnico di Bari, attraverso 15 eventi di sperimentazione e contrasto dell’incidentalità stradale alcol e droga correlata. Particolare attenzione sarà dedicata, inoltre, agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Tra le iniziative previste, piani di comunicazione dedicati attraverso spot video e radio, campagna affissioni e brochure con l’obiettivo di informare gli studenti sugli effetti e i rischi derivanti dall’alcol e dalla droga alla guida e di illustrare le normative vigenti in materia. Il progetto sarà avviato a settembre 2022.