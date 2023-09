La fontana di piazza Moro illuminata d'oro: ecco la campagna a sostegno dell'oncoematologia pediatrica

Sabato e domenica la fontana di piazza Moro sarà illuminata d'oro per la campagna a sostegno dell'oncoematologia pediatrica. Dal 23 al 30 settembre si svolge in Italia la quinta edizione della campagna di sensibilizzazione e consapevolezza sulle problematiche dei tumori pediatrici 'Accendi d’Oro, accendi la speranza', promossa dalla Fiagop (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica) nell’ambito delle celebrazioni del 'September, International Childhood Cancer Awareness Month'.

Il mese di settembre è stato scelto da Childhood Cancer International per 'accendere' l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle problematiche e sui diritti dei pazienti pediatrici malati di cancro e l’impatto che ha sulle loro famiglie.

La Fiagop, tra i soci fondatori della Childhood Cancer International, collabora attivamente a tutte le iniziative internazionali di sensibilizzazione per difendere e garantire il diritto alle cure e alla buona qualità di vita per tutti i bambini e gli adolescenti malati di cancro, promuovendo misure a sostegno delle famiglie e sostenendo la ricerca.

In occasione della campagna 'Accendi d’Oro, accendi la speranza', la FIAGOP punteggia l’Italia di luce dorata, dedicando quest’anno l’attenzione all’imminente legge sul diritto all’oblio oncologico, attualmente in dirittura d’arrivo con il prossimo passaggio al Senato dopo l’approvazione all’unanimità a Montecitorio. La legge garantirà ai circa 50mila ex pazienti oncologici pediatrici che alla loro guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, accedendo ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, e alle procedure di adozione di minori e all’accesso al lavoro.

La città di Bari, rispondendo all’appello lanciato da Fiagop, Agebeo (Associazione Genitori Bambini Emopatici Oncologici e Amici di Vincenzo onlus) e Apleti (Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i Tumori nell’infanzia), aderisce alla campagna 'Accendi d’oro, accendi la speranza' illuminando domani, sabato 23, e domenica 24 settembre, la fontana di piazza Moro con una luce dorata.