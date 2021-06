Lopalco e le vaccinazioni ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni: "Si comincia dal 23 agosto"

"A partire dal 23 agosto prossimo avvieremo una campagna attiva di vaccinazione per chi ha più di 12 anni, in collaborazione con gli uffici scolastici in modo da garantire che la vaccinazione sia offerta a tutti prima della partenza dell'anno scolastico": lo riporta l'agenzia Dire che ha intervistato l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco.

L'epidemiologo è intervenuto sulle vaccinazioni dei pugliesi nati tra il 2006 e il 2009. "Gli adolescenti con più di 12 anni - conclude Lopalco - possono già prenotare la vaccinazione sul nostro portale, prendendo un appuntamento al primo slot libero".