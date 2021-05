Priorità recuperare i pugliesi fragili non vaccinati contro il Covid, Lopalco: "Ricerca attiva dei casi, uno per uno"

La nuova circolare della Regione: accanto all’attività dei medici di medicina generale e dei centri specialistici di cura, le Asl dovranno operare una ricerca attiva di ciascun cittadino che per età o fragilità risulta estremamente vulnerabile, per effettuare subito la somministrazione

Priorità assoluta ai cittadini fragili che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid: è quanto contenuto nelle nuove linee guida per la campagna vaccinale in Puglia contenute nella circolare firmata dall'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e dal direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro che, tra le altre cose, autorizza l'apertura delle prenotazioni per i 40enni per domani, lunedì 17 maggio.

“L’obiettivo prioritario - dichiarano Lopalco e Montanaro - è completare la vaccinazione di tutti i cittadini più fragili che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Pertanto, accanto all’attività dei medici di medicina generale e dei centri specialistici di cura, le Asl dovranno operare una ricerca attiva di ciascun cittadino che per età o fragilità risulta estremamente vulnerabile, per effettuare subito la somministrazione. Possono essere diverse le ragioni per le quali queste persone, che sono un numero contenuto, non hanno ancora ricevuto la prima dose. Per questo vogliamo verificare i casi uno per uno, perché se sono ancora in attesa e desiderano vaccinarsi le Asl, grazie a questa ricognizione, possono intervenire tempestivamente anche con sedute vaccinali dedicate, completando così la capillare attività portata avanti dai medici di medicina generale e dai centri specialistici di cura".

"La nota - aggiungono - recepisce anche le nuove disposizioni in termini di allargamento della platea di popolazione che può accedere alla vaccinazione. Queste riguardano in particolare l’avvio della campagna per le persone con comorbilità di età inferiore ai 60 anni e senza connotazione di gravità. Da lunedì inoltre sono aperte le prenotazioni per la fascia over40, gradualmente, partendo dai 49enni”.