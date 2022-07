Un camper 'On the Road' per aiutare i cittadini: parte a Palese il servizio itinerante del Segretariato sociale

Un camper fra le strade di Palese per comprendere i bisogni dei cittadini ed interagire con la comunità di quartiere. È questo l'obiettivo dello sportello itinerante 'On the road' del Segretariato sociale del Comune di Bari, attivo da oggi in via Gino Priolo, a Palese, di fronte ai civici 17/B e 13. Il camper sarà presente nella zona ogni mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30.

Sul camper sarà possibile confrontarsi con un’assistente sociale, si potrà richiedere anche un dialogo con un mediatore interculturale. Nel 2021 le maggiori richieste rivolte allo sportello 'On the road' hanno riguardato i bisogni alimentari e le attività sportive per minori disabili. Molti utenti, inoltre, hanno chiesto chiarimenti ed informazioni sul servizio di assistenza domiciliare per anziani.

"Per il periodo estivo, il Segretariato On the road sarà organizzato in modo tale da poter raggiungere i cittadini che non conoscono o non sono in grado di orientarsi tra i servizi esistenti - spiega l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - in modo da agevolare gli utenti, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più vulnerabili o con difficoltà motoria, permettendo loro di presentare istanze in orari diversi da quelli d’ufficio e più prossimi ai luoghi di vita, nelle ore più fresche della giornata".

Il Segretariato sociale del Comune di Bari dispone di un numero unico del Welfare (080 5777777), oltre all'app 'Bari Aiuta'. Il Camper 'On the road', inoltre, sarà presente i lunedì nel quartiere Madonnella, dalle 16.30 alle 18.30, in via Positano.

Ecco gli orari estivi del servizio Segretariato sociale presso i Municipi:

Municipio I

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

martedì dalle 15.30 alle 17.30

Municipio II

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

martedì dalle 15.30 alle 17.30

Municipio III

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

martedì dalle 15.30 alle 17.30

Municipio IV

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Municipio V

lunedì, martedì, giovedì dalle 9 alle 13

martedì dalle 15.30 alle 17.30

Ufficio di Piano - ripartizione Servizi alla persona

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

martedì dalle 15.30 alle 17.30

Ufficio Immigrazione - ripartizione Servizi alla persona

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12

martedì dalle 15.30 alle 17.30

Segretariato sociale On the road

lunedì - Madonnella via Positano dalle 16.30 alle 18.30

mercoledì - Palese via Gino Priolo dalle 16.30 alle 18.30