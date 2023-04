L'atleta paralimpico Daniele Cassioli a lezione tra i vicoli di Bari Vecchia: "Imparo a preparare le orecchiette, è un'esperienza multisensoriale"

"Bari mi è piaciuta molto: è una città rumorosa, profumata e piena di vita". L'atleta paralimpico Daniele Cassioli, commenta con queste parole il suo soggiorno in città. Il campione di sci nautico, vincitore di 25 titoli mondiali, ha visitato il capoluogo pugliese negli scorsi giorni, immergendosi nell'atmosfera tradizionale della città vecchia.

"Ho notato ed apprezzato la passione e la semplicità delle persone a Bari Vecchia - spiega Cassioli a Baritoday - ho trovato queste caratteristiche ben più inclusive di tante attività 'sofisticate'. Questo calore e questo spirito sono fondamentali per chi come me è non vedente: ho ritrovato un angolo di mondo 'puro', raro da scoprire nei tempi moderni in cui viviamo impostati sulla velocità. Nella città vecchia ho trovato, invece, i giusti ritmi di vita che consentono di rispettare le diversità degli individui".

Il campione paralimpico ha pubblicato, sulla sua pagina Instagram, un video in cui è impegnato nella preparazione delle orecchiette baresi, sotto la guida sapiente di una residente di Bari Vecchia nota per l'abilità nella realizzazione della pasta fresca. "È stata un'esperienza unica, credo di essermela cavata bene! È stato molto divertente".

Lo spirito inclusivo di Bari sopperisce, secondo Cassioli, anche ad alcune criticità che sono tipiche dei grandi centri urbani italiani: "Ho notato la presenza in città di percorsi tattilo plantari e semafori sonori. Ovviamente anche a Bari sono presenti i soliti problemi che noi diversamente abili ci troviamo ad affrontare in ogni città, come le auto parcheggiate sui marciapiedi, e l'eccessiva frenesia del traffico veicolare".

"Mi hanno sorpreso positivamente i sapori di Bari e della Città Vecchia - sottolinea Daniele Cassioli - ma anche di tutta la Puglia che ho visitato con molto piacere. A questo proposito mi piacerebbe avviare un progetto con le istituzioni locali (Comune o Regione) per raccontare la Puglia attraverso le mie esperienze. Credo che sarebbe un'iniziativa molto gradita da chi come me ha deficit visivi. Tutti potrebbero così scoprire la bellezza di Bari".