Panatta, Lucchetta e Graziani al parco 2 Giugno di Bari: "Vivere lo sport con leggerezza"

Il parco 2 Giugno di Bari ha ospitato la seconda tappa dell’iniziativa 'Un Campione in Famiglia', tour itinerante all’insegna dello sport promosso da Cattolica, Business Unit di Generali Italia, in partnership con la società RG, con il patrocinio del Comune di Bari e il coinvolgimento della Rete Agenti Cattolica. Dopo l’inaugurazione avvenuta a Verona il 7 ottobre, la manifestazione è sbarcata in Puglia dove ha accolto una grande affluenza di famiglie e giovani baresi che hanno trascorso alcune ore di gioco e divertimento in compagnia di tre atleti che hanno fatto la storia dello sport azzurro: Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta.

Il tour, dal motto 'Lo sport come scuola di vita', è strutturato in otto tappe: dopo quelle di Verona e Bari, raggiungerà altre province in tutta Italia per favorire una socialità condivisa e promuovere uno stile di vita sano e attivo attraverso la pratica sportiva e altre attività ludiche. Per gli appassionati di sport, si è trattato di un’occasione unica per incontrare il centravanti della nazionale italiana campione del mondo di Spagna 1982, Ciccio Graziani, il fuoriclasse del volley Andrea Lucchetta e l’ex stella del tennis Adriano Panatta. All’interno del Parco è stata allestita un’intera area, un Villaggio Cattolica, dotato di un mini campo da calcio e un campo da pallavolo, una zona riservata a spettacoli di magia e truccabimbi e uno spazio dedicato a giochi di coordinazione motoria e psicomotricità.

"Siamo davvero molto contenti della forte adesione delle famiglie di Bari a questo evento promosso da Cattolica – ha affermato Adriano Panatta – L’obiettivo è stato quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva, l’animazione, la musica e tanti giochi, una mattinata di aggregazione e di condivisione all’aria aperta, nella splendida cornice del Parco 2 Giugno, tra i giovani e le famiglie. Vedere il sorriso di tanti genitori unirsi a quello di bimbi e ragazzi, è stata una bellissima emozione. L’essenza di manifestazioni come questa è proprio lo stare insieme e giocare vivendo lo sport con leggerezza".