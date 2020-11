Nella Pineta San Francesco 'trova casa' l'hockey inline: al via i lavori di sistemazione della pista da pattinaggio

L'hockey inline 'trova casa' nella Pineta San Francesco di Bari. Sono partiti in mattinata i lavori per l'omologazione dell'attuale pista di pattinaggio nell'area verde, affinché possa ospitare anche partite di hockey: è iniziata quindi la posa della recinzione perimetrale in legno, poi si poserà alle spalle delle due porte una rete sopraelevata in nylon come protezione per il lancio del disco dell'hockey e successivamente verranno eseguite le tracciature del campo da gioco.

A darne notizia è l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, assicurando che i lavori non dureranno molto e che a breve si potrà praticare l'hockey inline anche nella Pineta. "Sì perché anche se la situazione è complicata dobbiamo guardare avanti e pensare che quando questo brutto periodo sarà finito potremo riprendere a vivere e occupare gli spazi della città - aggiunge - Per divertirci e fare sport, anche perché ne abbiamo un gran bisogno. Non solo calcio, corsa, basket, pallavolo o altre discipline più diffuse, ma anche sport considerati minori".