Il campo 'Mirko Variato' di Japigia in dirittura d'arrivo, il Comune: "Cantieri terminati entro fine mese"

Termineranno a fine mese i lavori di realizzazione del campo di calcio 'Mirko Variato' nel quartiere Japigia di Bari, opera attesa da anni soprattutto dalle squadre giovanili e dilettantistiche del capoluogo pugliese.

Stamane si è svolto un sopralluogo di Comune e Minicipio per verificare lo stato dei cantieri: “I lavori sono giunti quasi al termine - ha dichiarato l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli -. Purtroppo la rimodulazione degli interventi previsti inizialmente ha fatto slittare la consegna dei lavori, che verosimilmente avverrà entro fine mese. In questi giorni l’azienda è alle prese con il blocco degli spogliatoi, che sono stati redistribuiti in maniera più razionale. Nei prossimi giorni i nuovi corpi illuminanti con tecnologia a led saranno posizionati sulle nuove torri faro. Mi rendo conto che in questo momento le società sportive stanno vivendo dei disagi perché contestualmente sono in corso i lavori per il nuovo manto erboso sui campi da calcio nei quartieri San Paolo e San Pio, ma molto presto questi impianti saranno nuovamente a disposizione delle squadre della città”.

“Sono quasi terminati i lavori che renderanno l’impianto Mirko Variato un centro calcistico aperto e accessibile a tutti, dove sarà possibile giocare e assistere alle gare calcistiche fino alla categoria Eccellenza - ha proseguito il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti -. Grazie a un finanziamento del Credito sportivo, abbiamo potuto riqualificare il blocco degli spogliatoi, sostituire il manto in erba sintetica, installare il nuovo impianto di illuminazione e realizzare una tribuna in muratura. Il campo Mirko Variato è un impianto di riferimento per i nostri ragazzi: su questo campo, che si trova in un quartiere periferico, in tanti sono cresciuti con i principi e le sane regole che si imparano giocando di squadra”.