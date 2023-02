Bari capitale del padel con il nuovo Green Park: 13 campi e uno stadio per i grandi eventi

Quattordici campi di nuova generazione per una superficie di 20mila mq che ospiterà anche un ristorante, una piscina e altre attività per il tempo libero e la salute: a breve aprirà il nuovo Green Park di via Fanelli a Bari che, da tempio cittadino del calcio giovanile, si è trasformato in un centro padel di livello nazionale. Stamane si è svolta la presentazione della struttura, assieme al sindaco Antonio Decaro, all'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli e al presidente del comitato regionale pugliese della Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel), Francesco Mantegazza.

La struttura può vantare, tra i campi (di cui 7 all'aperto e 6 coperti da una tensostruttura in legno lamellare), anche uno stadio centrale, denominato Arena Porsche Bari da 500 posti a sedere, ampliabili a 1000 in caso di grandi eventi internazionali. Tutti sono dotati di impianti di illuminazione con proiettori led altamente tecnologici, che garantiranno una visibilità ottimale nelle ore serali. Per gli amanti degli altri sport il centro offrirà anche un campo da calcio 7x7, un campo da beach volley e una piscina all'aperto 20m per 10m riempita con acqua salata. Otto gli spogliatoi dotati di ogni comfort, due dei quali disponibili in versione premium.

Il Green Park ospiterà anche Physioclinic, centro di fisioterapia riabilitativa, con poliambulatori medici. Presenti anche due saloni di parrucchiere uomo (Barbus) e donna. Realizzata un’area kids, dedicata ai più piccoli. Nel Green Park verranno organizzati campi estivi, per bambini di tutte le età. Per gli amanti della buona cucina, invece, sarà disponibile il Sofia Loren Restaurant, terzo locale in Italia della catena che celebra la diva del cinema. L'attività ristorativa si avvarrà dello chef stellato Gennaro Esposito e del campione mondiale di pizza 2022 Francesco Martucci. Previsti, al Green Park, almeno 15mila visitatori al mese: il centro sportivo sarà dotato anche di un parcheggio riservato, attualmente in fase di realizzazione.