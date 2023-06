Campo regionale Masci Puglia, 'Nei panni dei migranti'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dal 2 al 4 giugno si è svolto a Martina Franca il X Campo Regionale del Masci Puglia - Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani: “Nei panni dei migranti” (Casa San Paolo a Martina Franca). Gli Adulti Scout pugliesi si sono ispirati al 3º punto dell’indirizzo del Programma 2023/2025 approvato nell'assemblea nazionale dello scorso anno, che invita alla responsabilità e alla cura di relazioni feconde e generative. “Tutto col gioco, ma niente per gioco!” diceva Baden Powell, fondatore del movimento scout. Un filo conduttore accattivante, balli etnici , fuoco con le storie di chi è arrivato in Italia, la veglia "Non si tratta solo di migranti" con il collegamento dalla Casa di accoglienza "San Raffaele" di Venezia: questi alcuni degli ingredienti di una grande esperienza formativa per adulti, che ha saputo conciliare la gioia di stare insieme con la serietà dei temi e delle prospettive di servizio. La Santa Messa al Campo è stata l'occasione per accogliere il nuovo Assistente Ecclesiastico del MASCI Puglia: don Michele Gramegna (Gravina)