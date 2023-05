Fan scatenate a Polignano per l'attore Can Yaman: la pioggia non ferma il 'bagno di folla'

Il pubblico in delirio ha atteso il divo nonostante la pioggia. Bagno di folla, ieri a Polignano a Mare, per l'attore Can Yaman. La star turca è giunta nella cittadina barese per alcuni impegni lavorativi. È stato accolto dall'incredibile calore popolare delle sue scatenate fan pugliesi, di ogni età. Can Yaman è in Puglia per il 'Break The Wall Tour', appuntamento benefico organizzato in collaborazione con il policlinico Umberto I di Roma.

"Nonostante il meteo abbia tentato di metterci in difficoltà - ha scritto Can Yaman sul suo account Instagram - nessuno di voi e nessuno di noi ha fatto un passo indietro: grazie Polignano! La prossima volta tutti in acqua".