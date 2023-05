Accudita a Bari dopo la morte improvvisa del suo padrone in vacanza: la cagnolina Nintendo torna a casa negli Usa

E' rientrata negli Stati Uniti Nintendo la cagnolina di un turista americano deceduto per un malore improvviso mentre si trovava nell'aeroporto di Bari Palese. La storia dell'esemplare di bull terrier aveva fatto il giro del web con un appello del Canile Sanitario di Bari lanciato nei giorni successivi alla tragedia che aveva riguardato il suo padrone affinché venissero rintracciati i familiari di coloro che l'avevano adottata.

In poco tempo il Canile è riuscito a mettersi in contatto con loro e, dopo circa un mese dall'episodio e varie trafile burocratiche, Nintendo è rientrata a casa. E proprio il Canile Sanitario, in un messaggio su Facebook, saluta Nintendo: "E' stato un vero piacere - scrivono - fare la tua conoscenza e prendersi cura di una cagnolina fantastica come te! la tua storia ci ha scossi particolarmente, e abbiamo fatto l'impossibile per accudirti al meglio, e soprattutto per mettere la parola fine ad una storia incredibile che aveva il diritto di terminare esattamente così: con te di ritorno a casa dai tuoi affetti".

"Una casa oltreoceano - aggiungono -, che, a dispetto di tutta la burocrazia, doveva averti esattamente lì. Nella sfortuna incredibile, hai avuto degli angeli custodi al tuo fianco....e noi siamo felicissimi così! grazie a tutti coloro che si sono spesi per lei, consentendoci di superare ogni ostacolo".