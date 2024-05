Bagnini a quattro zampe, si allarga la squadra della Scuola Cani Salvataggio Nautico: brevetti per cinque nuovi binomi

Cresce e si rafforza la squadra di volontari e cani bagnino della SCSN. Dopo un lungo e intenso periodo di addestramento sia invernale che primaverile, oggi i soci della Scuola Cani salvataggio Nautico hanno sostenuto le prove per l'assegnazione dei brevetti operativi di Unità Cinofila da salvataggio in mare.

Nata 13 anni fa, l'associazione di Volontariato e di Protezione Civile, presieduta da Donato Castellano, è composta da volontari che prestano gratuitamente la propria opera al servizio delle persone meno fortunate. I brevetti rilasciati questa mattina, sono operativi, riconosciuti dalla Società Nazionale di Genova e possono essere impiegati su tutto il territorio nazionale. In particolare, cinque soci hanno conseguito il nuovo brevetto e due soci già operativi da qualche anno hanno riconfermato la qualifica di soci operativi.

"I volontari della SCSN - spiega il presidente - sono costantemente in formazione sia come educazione di base, esercizi svolti principalmente nel periodo invernale, che con esercizi in mare aperto. Sono ormai da anni che effettuiamo la preparazione presso la Darsena di Bisceglie, della Bisceglie Approdi a cui va il mio sentito ringraziamento, una location perfetta per far lavorare in tranquillità sia i cani che gli umani, inoltre un ringraziamento anche al Circolo della Vela di Bisceglie che ci ha sempre accolto e fatto sentire a casa. Oggi 7 binomi hanno sostenuto le prove brevetto, cimentandosi in ben 7 esercizi molto impegnativi, compreso una prova di recupero di un pericolante, valutazione dello stato di coscienza, intervento di RCP e posizione laterale di sicurezza. Esercizi complessi che hanno visto l'utilizzo anche di un gommone per simulare meglio il recupero del pericolante".



La squadra della SCSN anche per la prossima estate sarà impegnata le domeniche di luglio e di agosto sulle spiagge di Rosa Marina. "Purtroppo sembra lontana la possibilità di ritornare sul lido cittadino di Pane e Pomodoro, lido che per ben 8 anni ha visto la presenza dei cani da salvataggio con oltre 13 persone salvate. Certamente una situazione non voluta dalla nostra associazione - spiega Castellano - ma per un silenzio ormai inspiegabile di anni dell'Amministrazione Comunale".

"Le nostre attività - prosegue Castellano - non si fermano, già domenica prossima abbiamo sempre a Bisceglie, in collaborazione con la società Nazionale Salvamento di Barletta, un OPEN DAY, una giornata valutativa dei nuovi binomi da inserire nella squadra per il prossimo anno, il 26 maggio assistenza in mare, a Polignano per una gara di Triathlon per poi iniziare la lunga e calda estate con tanti impegni, dimostrazioni attività con persone diversamente abili, tanta Pet Therapy grazie alle 3 figure professionali certificate per questa attività socie della SCSN, Lucia Lafaenza, Patrizia Castellano e Antonella Vitale, e poi come dimenticare il nostro Progetto estivo "Alla scoperta dei Cani bagnno, Estate 2024 - I bambini, i cani e il mare...amicizia, conoscenza e rispetto".