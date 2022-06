I cani bagnino tornano sulla spiaggia di Pane e Pomodoro per una mattinata dedicata alla sicurezza in mare

Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro ritornano i cani bagnino. Anche se solo per un giorno, i bagnini a quattro zampe della Scuola Cani Salvataggio Nautico torneranno a 'operare' nel lido cittadino. L'appuntamento è per domenica 26 giugno, nell'ambito della manifestazione 'Amare Bari', promossa dal Comitato Regionale Sport Puglia, presieduto da Roberto Maizza.

I volontari con loro le Unità cinofile, ben conosciute dai frequentatori abituali della spiaggia barese, dove hanno prestato servizio per anni, saranno presenti dalle 10,30 alle 11,30 per una mattinata dedicata alla sicurezza in mare con alcune dimostrazioni di salvataggio con l'impiego delle Unità Cinofile tanto conosciute ai frequentatori della spiaggia.

Per otto anni, infatti, l'associazione in maniera del tutto gratuita, ha messo a disposizione nei fine settimana estivi i loro volontari e le Unità Cinofile operative, svolgendo un servizio integrativo di salvataggio in mare, con oltre 10 le persone salvate e tanta attività di prevenzione è stata fatta a favore dei bambini, con la distribuzione di un opuscolo ludico didattico delle "10 regole per un bagno sicuro". "Sarà emozionante - dice Donato Castellano, presidente della SCSN - tornare su Pane e Pomodoro, abbiamo lasciato un pezzo del nostro cuore, ad oggi non comprendiamo ancora i motivi che hanno spinto l'Amministrazione Comunale a privarsi della nostra presenza, fermo restando che eravamo li, e lo siamo sempre stati in forma del tutto gratuita".

Saranno presenti le Unità Cinofile Fabrizio Stea con Billo, Giuseppe Florio con Gioia, Michele Timeo con Leo e Federica Cezza con Maya.

Quest'estate i volontari presteranno nuovamente servizio sulle spiagge in provincia di Ostuni, "richiesti e voluti fortemente, per garantire sicurezza ai tanti bagnanti, vista la notevole preparazione e dedizione nella formazione sia dei cani che dei loro conduttori".