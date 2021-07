Dopo 8 anni i 'bagnini a 4 zampe' lasciano Pane e Pomodoro: "Il Comune di Bari non ci ha mai contattati. Siamo delusi"

Dopo 8 anni i volontari della Scuola cani salvataggio nautico 'traslocano', portando le loro unità cinofile lontano da Bari, e in particolare dal lido comunale di Pane e Pomodoro dove erano soliti sorvegliare i bagnanti nel periodo estivo. L'annuncio arriva dal presidente dell'associazione, Donato Castellano, che non nasconde l'amarezza di non essere stato chiamato dal Comune a effettuare il servizio di salvataggio. "Dopo tanti salvataggi effettuati - spiega - dopo aver accolto e coccolato tante persone diversamente abili e anziane, i volontari e le unità cinofile da domani saranno presenti sulla spiaggia di Rosa Marina, un accordo per quattro domeniche fino a metà agosto, servizio di salvataggio in mare, prevenzione agli incidenti e cultura cinofila".

Attualmente il servizio di salvataggio nel lido comunale barese è stato affidato con appalto biennale alla ditta 'All Service', che ha già dovuto fronteggiare negli scorsi giorni un atto vandalico. "Purtroppo il Comune di Bari è stato totalmente assente - prosegue Castellano - non ha risposto neppure alla nostra mail (inviata a gennaio, ndr) in cui offrivamo le nostre competenze in campo di salvataggio in mare. Pazienza, sarà per i volontari una nuova esperienza, una opportunità di crescita, dovendosi confrontare con una spiaggia diversa, siamo certi che ci faremo apprezzare, i volontari sono preparati e competenti, tutti pronti ad affrontare qualunque problema si presenti in mare". E prima di lanciarsi in questa nuova avventura in territorio brindisino, il presidente dell'associazione, a nome anche dei volontari e dei 'bagnini a 4 zampe' ha voluto in una nota indirizzare "un ringraziamento speciale e un saluto affettuoso è rivolto a tutti gli ospiti di Pane e Pomodoro che in tutti questi anni ci hanno coccolati e apprezzati".