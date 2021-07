Assembrati per il concerto neomelodico al Libertà, don Preite: "Investiamo per far uscire quei ragazzi da una subcultura"

“Quelle immagini ci dicono che le istituzioni e la società civile devono fare molto di più e investire sui ragazzi dei quartieri popolari per creare una cultura diversa da quella subcultura rappresentata dalla musica neomelodica”.Bisogna lavorare tanto, spiega don Francesco Preite, per non rivedere scene come quelle immortalate dai telefonini e finite sui social del concerto improvvisato in via Principe Amedeo lo scorso 17 luglio, nel rione Libertà di Bari, del cantante siciliano neomelodico Andrea Zeta, nome d’arte di Filippo Zuccaro, figlio di Maurizio, esponente della mafia catanese (dei Santapaola) in carcere. Il cantante nel 2019 è finito sotto processo per aver minacciato dei giornalisti che avevano realizzato un servizio sul mondo dei neomelodici. Il concerto per strada a Bari, una serenata, è avvenuto sotto il portone di una futura sposa e ha attratto decine di persone, giovani e giovanissimi soprattutto, fino all’arrivo della polizia per sciogliere l’assembramento.

“È la prima cosa che balza agli occhi – sottolinea il parroco del Redentore, impegnato per anni per la legalità e il riscatto sociale nel quartiere – vedere episodi del genere con decine di giovani senza mascherine e distanziamento, loro che sono senza protezione vaccinale. Il secondo aspetto che emerge – prosegue – è che sempre più questa subcultura della musica neomelodica prende adolescenti dei quartieri popolari. Comprendo che sia un fattore aggregante ma come ci riportano i dati della Dia è uno strumento di consenso e controllo del territorio. Non cel’ho con la musica neomelodica in sé, dicono poi sia stata una serenata per un matrimonio, ma queste situazioni alimentano una subcultura non proprio pulita. Nei quartieri popolari come il Libertà c’è bisogno invece di crescita”.Don Preite lascerà il Redentore l’11 settembre. Lo farà in maniera festosa, ma su quest’ultimo episodio aggiunge: “Abbiamo il dovere di investire sui ragazzi sempre di più su quei ragazzi per farli uscire da quella condizione”.