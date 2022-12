Cantante 18enne barese cerca amici su Tik Tok, gli psicologi: "Tanta solitudine fra le nuove generazioni"

"È il paradosso dei social: più tempo si passa su questi strumenti, maggiore sarà la sensazione di isolamento". Commenta con queste parole il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Puglia, Vincenzo Gesualdo, il caso del 18enne cantante barese Potes che ha pubblicato un video appello su Tik Tok denunciando la sua solitudine.

"L?essere umano - spiega Gesualdo - per definizione è un essere sociale. Interagendo con il prossimo ricava nutrimento intellettivo ed emotivo. La frenetica impennata dell?interazione virtuale ha offerto, e offre sempre più, contesti e spazi di interazione condivisi che richiedono una iperconnessione, senza quindi il diretto coinvolgimento fisico. C?è tanta solitudine nei ragazzi e lo dimostra l?immediata catena di risposte al post di giovani che hanno esternato la propria solitudine con messaggi e riflessioni personali. Se interagire nella società è un bisogno naturale dell?essere umano, il suo opposto, ossia l?isolamento sociale, desta spesso preoccupazioni ed allerte, soprattutto se a praticarlo sono adolescenti e giovani adulti".

La generazione Z, che sempre più socializza attraverso i dispositivi elettronici, ha un grosso problema: non ha contatti reali - conclude lo psicologo - Dietro l?uso eccessivo delle nuove tecnologie si nascondono adolescenti fragili, insicuri, timorosi che cercano un supporto in questi mezzi che forniscono delle finte gratificazioni immediate. Famiglia e scuola devono quindi rappresentare un punto di riferimento per questi adolescenti, stringendo con loro un rapporto di alleanza caratterizzato da ascolto e comprensione per aiutarli ad affrontare la fatica della crescita".