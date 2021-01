Sarà Procida la Capitale italiana della Cultura 2022: niente da fare per Bari e Taranto

Sarà Procida la Capitale italiana della Cultura 2022. La scelta della giuria del Mibact, presieduta dal professor Baia Curioni, alla fine ha premiato l'isola campana. L'annuncio della città vincitrice è avvenuto questa mattina da parte del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

Le dieci città finaliste per il titolo erano: Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo e le Terre Alte della Marca Trevigiana, Procida, Taranto con la Gracìa salentina, Trapani, Verbania e Volterra.

La proposta di Bari Capitale della Cultura 2022

Nel dossier di presentazione della candidatura barese, erano previsti circa trecento eventi diffusi tra i principali contenitori culturali della città, tra cui il Petruzzelli, il Piccinni, il Margherita e la Sala Murat. Non solo spettacoli ma anche mostre e laboratori che si svolgeranno per tutto l'anno. Cinque i pilastri fondamentali del programma, il sacro, la luce, l'Oriente, il dialogo, il femminile, a cui si aggiungono i 'tre miracoli', ovvero la candidatura del Culto Nicolaiano a Patrimonio immateriale dell'Unesco, una Fiera del Libro e la nuova grande biblioteca dell'ex Rossani. Tra gli appuntamenti di prestigio, oltre ai classici Bifest, World Press Photo e Time Zones, si aggiungono mostre straordinarie come quella su Banksy, su Albert Mucha e sulle reliquie di San Nicola riviste in chiave contemporanea che vedranno anche l'esposizione di opere di Hirst e Abramovic.