La Regione lancia il progetto 'Capodanni in Puglia': Bari fra i comuni protagonisti dell'iniziativa

“I Capodanni di Puglia hanno come finalità principale consentire a chi non può organizzare da solo una festa, di restare con i propri amici, ma anche con persone che non conosce o che potrà incontrare in una piazza". Con queste parole il governatore pugliese, Michele Emiliano, ha presentato il progetto 'Capodanni in Puglia', dedicato all’accoglienza che la Regione Puglia, tramite le città capoluogo di provincia, offre a turisti tutto l’anno e cittadini. L'iniziativa si basa su un accordo di cooperazione, fra l'ente regionale ed i comuni capoluogo di provincia, per l'organizzazione di spettacoli, ad ingresso gratuito, per festeggiare l'arrivo del 2023.

Il progetto 'Capodanni di Puglia' è finanziato con fondi Po Fesr Fse 2014-2020 per attività finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della nostra regione. Il contesto è quello di territori vissuti sempre di più come una destinazione turistica, in cui c’è un’offerta turistica destagionalizzata ed internazionalizzata.

"Questa iniziativa è lo sforzo gigantesco della Regione Puglia nel finanziare le attività di cultura e spettacolo dei Comuni - ha sottolineato Emiliano - Non tutte le Regioni hanno questo tipo di relazione con i Comuni: in Puglia sono 257, ma abbiamo concentrato gli sforzi sui capoluoghi perché non era possibile fare altro. E questo elemento, dal nostro punto di vista, esprime anche un segno della gratitudine che il Presidente della Regione e la Regione Puglia hanno nei confronti di tutti i sindaci pugliesi, a prescindere dal loro orientamento politico. Una gratitudine festeggiata dopo anni di pandemia nella quale i sindaci hanno lavorato in modo straordinario. In un luogo dove la cultura, la festa, la concordia, l’armonia vengono sottolineate in questo modo, è più facile anche creare economia. La Puglia ha le sue strutture ricettive piene anche in questa stagione. Cercheremo di sostenere sempre di più la destagionalizzazione turistica. Chi viene qui per trascorrere le vacanze, spesso e volentieri, si fa venire in mente di venire a vivere qui quando va in pensione, o di aprire una fabbrica, di venire a studiare o a lavorare. Questa è una festa nella quale ricarichiamo le batterie e andiamo all’attacco del nuovo anno".

"La Puglia si riscopre vibrante e creativa anche la notte di Capodanno. Insieme a tutti i Comuni capoluogo, la Regione Puglia e Pugliapromozione, promuovono queste belle iniziative, speriamo che sia una notte di festa e di augurio per un 2023 sempre migliore - ha dichiarato il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale - Ci sono Bari, Foggia, Taranto, Lecce, Barletta, Andria, Trani e Brindisi, quindi tutte le otto città capoluogo, tutte con iniziative diverse, tutte belle".

"La nostra offerta è sempre più attrattiva e Bari è sempre più turistica. Il Capodanno, in condivisione con Regione Puglia e Pugliapromozione significa per noi crescere ancora e farlo tutti insieme, continuando a investire anche in attività culturali con una sinergia che ci inorgoglisce - ha evidenziato l'assessora alla Cultura, Marketing territoriale e Turismo del Comune di Bari, Ines Pierucci - Negli anni, ad iniziare al Capodanno, tutto quello che accade, avviene grazie al sostegno della Regione Puglia che non è solo economico, è un contributo che vede una condivisione strategica, politica e culturale importante con la Regione e tutte le sue agenzie".

Il concerto di Capodanno di Bari in piazza Libertà porterà sul palco Rkomi, reduce da un anno di straordinari successi discografici con ben 7 dischi di platino e protagonista dell’ultima edizione di X Factor come giudice, la Rappresentante di Lista, il duo più amato della scena indie pop italiano, e i Boomdabash, il gruppo salentino che da anni fa ballare tutta Italia con i suoi tormentoni.