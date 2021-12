Da Bari il concertone di fine anno in diretta su Canale 5: la festa sul palco del Petruzzelli

Bari saluta il 2021 con lo show di Canale 5 al teatro Pertuzzelli: Federica Panicucci, senza gli altri conduttori Pio & Amedeo ed Al Bano, fermati causa disagi riguardanti il Covid, ha condotto la serata in diretta sulla rete Mediaset e alla quale hanno preso parte circa mille spettatori (con biglietti polverizzati in poche ore), muniti di mascherina ffp2 e nel rispetto delle norme anti pandemia.

L'evento, inizialmente previsto in piazza Prefettura, è stato spostato all'interno del Politeama proprio per le disposizioni introdotte nei giorni scorsi dal governo. Ad esibirsi numerosi artisti di fama nazionale e non solo, tra cui Annalisa, Alessandro Casillo, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, e Vhelade