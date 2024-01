A tavola insieme tra balli e musica: a Bari il Capodanno solidale del 'pranzo degli abbracci'

A tavola insieme, tra musica, balli e risate, uniti in un grande ideale 'abbraccio' per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Si è rinnovato anche in occasione di questo Capodanno 2024 l'appuntamento con il 'pranzo degli abbracci', dedicato a persone fragili e senza dimora della città di Bari.

L'evento, preceduto ieri dalla 'cena degli abbracci' è stato come di consueto organizzato dall’associazione In.Con.Tra con il supporto dell’assessorato al Welfare e della Ladisa ristorazione. I due momenti conviviali, che hanno accolto complessivamente circa 200 persone, sono stati ospitati dal locale Burger Pork, in via Quintino Sella. Agli appuntamento hanno partecipato anche il sindaco Decaro, l'assessora al Welfare, Francesca Bottalico, e l'assessore Pietro Petruzzelli.