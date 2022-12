Capodanno in piazza a Bari: in migliaia sotto il palco nel centro cittadino per salutare il 2023

Bari festeggia il Capodanno 2023 con un grande concerto in piazza Libertà, nel cuore del capoluogo pugliese. In migliaia hanno assistito all'appuntamento organizzato da Comune, Radio Norba, Regione e Pugliapromozione per salutare l'arrivo del nuovo anno a suon di musica.

Ad esibirsi La Rappresentante di Lista e Rkomi, prima dei Boomdabash attesi dal pubblico dopo la mezzanotte assieme a un dj-set conclusivo. Un evento che ha catturato l'attenzione di baresi e turisti, soddisfatti di tornare a festeggiare un Capodanno in piazza dopo la 'pausa' Covid degli ultimi 2 San Silvestro.