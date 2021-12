Capodanno a Bari, Decaro: "Spettacolo all'aperto con restrizioni, nessun concerto di piazza"

"A Bari ci sarà uno spettacolo televisivo all'aperto con le medesime restrizioni che sono valide per qualsiasi evento e che oggi si svolge in un teatro qualsiasi del nostro Paese. Non ci sarà nessun concerto di piazza, purtroppo". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è intervenuto ai microfoni dell'Adnkronos in merito all'evento in programma la sera del 31 dicembre on piazza Prefettura. Lo spettacolo, come noto, prevede posti tutti a sedere, contingentati e prenotati, con obbligo di green pass all'ingresso. In questi giorni è stato avviato il montaggio del palco con le relative limitazioni al traffico.



"Il Comune di Bari - ha ricordato Decaro - è stato uno dei primi ad aver vietato la festa in piazza per la fine dell'anno. Lo abbiamo fatto già nel mese di novembre perché immaginavamo che sarebbe stata una situazione difficile da contingentare".

Il sindaco è intervenuto anche a proposito dell'obbligo di mascherina all'aperto, che alcuni sindaci (in taluni casi anche in zone bianche) stanno disponendo per il periodo natalizio con apposite ordinanze, e che sarebbe anche al vaglio del governo. "Sull'obbligo della mascherina all'aperto il Governo potrebbe decidere nelle prossime ore, così da avere una situazione normativa omogenea su tutto il territorio nazionale e facilitare così anche le forze dell'ordine deputate al controllo", ha detto Decaro all'Adnkronos.