Capodanno in piazza a Bari, tutto pronto per il concertone: programma, orari e piano viabilità

E' tutto pronto in piazza Libertà a Bari per il concertone di Capodanno che saluterà l'arrivo del 2023. Quest'anno, dopo due edizioni fortemente condizionate dal Covid, si torna alla classica formula senza restrizioni con il palco davanti al teatro Piccinni per un evento organizzato da Comune, Radio Norba, Regione Puglia e Pugliapromozione.

Sul palco si esibiranno per primi la band de 'La Rappresentante di Lista', quindi toccherà al rapper Rkomi che accompagnerà il pubblico sino al countdown della mezzanotte. Poi, sarà la voltà dei Boomdabash ai quali seguirà un dj-set. La serata sarà presentata da Alan Palmieri, Claudia Cesaroni e la conduttrice di Radio 105, Rebecca Staffelli

Sul fronte viabilità, tutte le limitazioni al traffico e i collegamenti del servizio di trasporto pubblico sono consultabili sul sito del Comune di Bari. Nelle scorse ore, inoltre, è stata firmata l'ordinanza contenente le misure essenziali in materia di sicurezza allo scopo di assicurare la pubblica e privata incolumità nonché la tutela dei beni a fronte dell’eccezionale afflusso di persone atteso per l’evento. Nell'area dedicata all'evento e presidiata dalle Forze dell'Ordine, sarà vietata la vendita e la detenzione di contenitori in vetro, alluminio e bottiglie in plastica con tappo. Acquedotto Pugliese, per l’occasione, metterà gratuitamente a disposizione del pubblico in piazza 10.000 litri di acqua sicura e controllata.