Biglietti esauriti per il Capodanno in musica a Bari: Petruzzelli sold out per lo spettacolo del 31 dicembre

Sold out il 'Capodanno in musica' al Petruzzelli. Questa mattina, alle 10.30, l'apertura delle prenotazioni per i 1055 posti disponibili per lo spettacolo di Canale 5 in programma la sera del 31 dicembre a Bari, esauriti in brevissimo tempo.

A circa un'ora dall'apertura delle prenotazioni, la conferma del sold out dal Comune, che in una nota ricorda le regole da rispettare per accedere allo spettacolo: l'accesso al teatro sarà consentito a partire dalle ore 19.15; per motivi organizzativi la chiusura delle porte avverrà inderogabilmente alle ore 20.15: a chiunque si presenti successivamente non sarà garantito l’accesso; lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45 e terminerà circa alle ore 01.00; sarà possibile accedere solo ed esclusivamente muniti di green pass rafforzato; non saranno consentite esenzioni né per fasce d’età, né a fronte di certificazione medica di esenzione; per l’intera durata dello spettacolo sarà obbligatorio indossare la mascherina ffp2; non sarà consentito introdurre nel teatro alcun tipo di alimento o bevanda; con la partecipazione all’evento gli spettatori accettano tacitamente tutte le clausole legate ai diritti di privacy concedendo ogni più ampia liberatoria legata alla ripresa televisiva, per se stessi e/o per i partecipanti per i quali si effettua la prenotazione; una volta effettuata la prenotazione, con la conferma della stessa saranno fornite informazioni aggiuntive in materia di normativa anti-covid e direttive da rispettare durante lo svolgimento dello spettacolo.

Il Comune rende noto inoltre che "nel caso in cui dovesse essere ridotta la capienza all’interno del teatro, per disposizioni sanitarie, saranno garantiti i posti a sedere, in ordine cronologica di prenotazione". Per qualsiasi richiesta o informazione aggiuntiva è possibile inviare una mail all’indirizzo capodannobari@comune.bari.it.