Capodanno in piazza a Bari: ci sarà il collegamento con Mediaset e lo show di Genova

Bari sarà collegata con Genova per il Capodanno di Canale 5 che saluterà l'arrivo del 2023 trasmettendo alcune immagini dello spettacolo che si svolgerà in piazza Libertà: è quanto riporta l'AdnKronos illustrando il programma della notte di San Silvestro targata Mediaset che stavolta ha scelto il capoluogo ligure lasciando comunque una vetrina per Bari e Matera.

Sul palco del Murattiano il Comune ha allestito uno show in collaborazione con Radio Norba che vedrà protagonisti Rkomi, Boomdabash e La Rappresentante di Lista. A Matera, invece, si esibirà Gigi D'Alessio.