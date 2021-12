Conto alla rovescia per il Concertone di Capodanno a Bari: da oggi divieto di fermata su piazza Libertà per il montaggio del palco

Comincia il conto alla rovescia per il Capodanno in piazza a Bari: malgrado i timori sui contagi Covid, recentemente rilanciati per l'arrivo della variante omicron, prosegue la macchina organizzative per il Concertone che sarà trasmesso su Canale 5 la sera del 31 dicembre. Uno show alla presenza di tanti big della musica italiana per dire addio al 2021 e salutare un 2022 che si spera possa essere l'anno decisivo per uscire dalla pandemia.

All'appuntamento, salvo nuove disposizioni anti coronavirus, vi prenderanno parte 2500 spettatori seduti di fronte al grande palco che, in questi giorni, sarà installato in piazza Libertà. A tal proposito, la Polizia Locale ha emesso, nell'area interessata allo svolgimento del concerto, un divieto di fermata valido dal 20 dicembre, fino al 4 gennaio 2022 (ore 24) per consentire il montaggio e lo smontaggio del palco e delle attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento dell'evento.