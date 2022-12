Capodanno in piazza a Bari, cambiano i percorsi dei bus Amtab

Variazioni di percorso per gli autobus di alcune linee Amtab nella giornata del 31 dicembre, per consentire lo svolgimento del consueto spettacolo di fine anno in piazza della Libertà. In particolare le modifiche interesseranno, da inizio a fine servizio, i bus delle linee 1, 2, 2/, 3, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 27, 42, 50, 53, 71, navette “A”, “B” e “C”.

Linea 1 - in direzione S. Spirito: i bus giunti in via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Quintino Sella proseguiranno sulla stessa, a sinistra per Corso Italia, piazza Moro.

Linea 2/ - in direzione via Conenna – Japigia: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, Lungomare Nazario Sauro, via Peucetia, via Gentile via Carabellese, via Papalia, via Loiacono, via Gentile, via Quasimodo, complanare Ovest di via Gentile, complanare Est di via Gentile, via Conenna; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su via Gentile, via Quasimodo, via Gentile, via Toscanini, via Papalia, via Carabellese, via Gentile, via Peucetia, viale Imperatore Traiano, corso Sonnino, via Carulli, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, via Adriatico, via Giordano, via Verdi, Piscine Comunali.

linee 2, 3, 6, 13, 14, 16, 19, 53 e 71 - in partenza da Piazza Moro: i bus giunti in via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, con ripresa dei percorsi ordinari; in direzione Piazza Moro: i bus effettueranno i percorsi ordinari.

linea 12 - in direzione Torre a Mare: piazza Moro, via Melo, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.

linee 22 e 27 - in partenza dalle Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

linea 42 - in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, area di sosta “Pane e Pomodoro”; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su lungomare Di Crollalanza, svolteranno a sinistra per corso Cavour, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, via Adriatico, via Giordano, via Verdi, Piscine Comunali.

linea 50 - in partenza da Piazza Moro: i bus giunti in via De Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, svolteranno a destra per corso Vittorio Veneto, corso De Tullio, interno Porto, corso De Tullio, corso Vittorio Veneto, (inversione di marcia all’intersezione con via B. Regina), corso Vittorio Veneto, a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro.

navetta “A” - in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto – lato terra”: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, area di sosta “FBN”.

navetta “B” - in partenza da piazza Eroi del Mare (capolinea provvisorio) : i bus percorreranno corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare N. Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, lungomare Perotti, lungomare N. Sauro, lungomare Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare.

navetta “C” - in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”: i bus percorreranno viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità D’Italia, sottopasso Duca degli Abruzzi,

piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, a sinistra per corso Cavour, cavalcavia X Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via della Costituente, viale della Resistenza.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Verranno istituite quattro fermate provvisorie: via Cognetti lato teatro, via Carulli di fronte al civico 94,via De Rossi al civico 32 e 114. Al fine di limitare l’eventuale disagio all’utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante le variazioni in oggetto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.