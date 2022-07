I lavori di Aqp cambiano i percorsi Amtab a Loseto: spostato il capolinea dei bus 11 ed 11/

Dovranno momentaneamente modificare le proprie abitudini i frequentatori delle linee Amtab 11 ed 11/: a causa di lavori sulla rete idrica, eseguiti nella zona di Loseto dai tecnici dell'acquedotto Pugliese, il capolinea delle due autobus, previsto da sempre su via Crispi, sarà spostato dal prossimo 14 luglio in via Minervini (fermata già prevista nel percorso delle due linee).

Gli autobus 11 ed 11/ non sosteranno nel capolinea di via Crispi nella fascia oraria fra le 7 e le 18, dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana, invece, la fermata principale sarà attiva. Da domani, dunque, i bus che si dirigeranno verso Loseto, effettueranno la sosta nel capolinea provvisorio di via Minervini. I percorsi delle due linee rimarranno invariati, così come le altre fermate previste. La normale attività del capolinea di via Crispi sarà ripristinata al termine del lavori dell'Aqp. L'Amtab mette a disposizione il numero verde 800450444 per chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti.