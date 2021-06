Il comandante generale dei carabinieri Luzi in visita in Puglia: a Bari l'incontro nella caserma Bergia

Visita pugliese in tre tappe per il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Teo Luzi. In mattinata, ha visitato il Comando Legione Carabinieri “Puglia”, il Reparto “Biodiversità’” dei Carabinieri Forestale di Martina Franca (TA) e la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto.

Nella Caserma Bergia di Lungomare Nazario Sauro, Luzi, accompagnato dal Comandante della Legione Stefano Spagnol, e alla presenza del Comandante della Regione Carabinieri Forestale, Antonio Danilo Mostacchi, ha incontrato la prefetta di Bari Antonia Bellomo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, i vertici della magistratura barese e il Comandante delle Scuole AM/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande. Dopo aver firmato l’albo d’onore, il Generale Luzi ha quindi salutato una rappresentanza di carabinieri dell’Arma Territoriale e delle Organizzazioni Mobile, Speciale e Forestale, i delegati del Consiglio di Base di Rappresentanza e le Associazioni Nazionali Carabinieri e Carabinieri Forestale in congedo, con i quali ha toccato "le principali tematiche connesse con il benessere del personale, soffermandosi sui valori che animano il Carabiniere nel suo operare quotidiano, a beneficio della Comunità. Temi quelli dell’Etica del Carabiniere e dello Spirito di Servizio particolarmente sentiti e cari ai militari dell’Arma di ogni ordine e grado"