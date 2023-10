Carabinieri donano sangue alla Medicina Trasfusionale dell'ospedale San Paolo di Bari: "Gesto di generosità"

Una rappresentanza di Carabinieri volontari ha partecipato a una raccolta di donazione sangue nel Servizio di Medicina Trasfusionale dell’ospedale “San Paolo” di Bari.

Alla presenza del personale sanitario, diretti dal dottor Marco Tullio Demichele, responsabile dell’Uoc Medicina Trasfusionale, i militari volontari hanno trascorso una mattinata nel Centro ospedaliero, gettando così le basi per una collaborazione in ottica futura. L’iniziativa, promossa dai militari della Compagnia di Bari San Paolo, scaturisce dalla diffusa volontà dei Carabinieri "di offrire un generoso contributo - si legge in una nota dell'Arma - nella raccolta di sangue, sensibilizzando, con il buon esempio, la più ampia adesione di nuovi donatori alla preziosa attività".