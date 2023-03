L'iniziativa 'Proviamoci' nel carcere di Bari, il viceministro Sisto: "Rieducare anche attraverso arte e musica"

Un dibattito con i detenuti, un concerto con artisti della Fondazione European Arts Academy "Aldo Ciccolini" di Trani e una mostra di pittori pugliesi organizzata dall'associazione "FPS arte & cultura": si è svolta nel carcere di Bari l'iniziativa 'Proviamoci', ideata, tra gli altri, dal viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, presente all'appuntamento. Lo riporta l'AdnKronos.

Sisto ha preso posto tra i detenuti confrontandosi con loro sullo stato della sanità in carcere, sulle opportunità di lavoro all’interno dei penitenziari, sullo stato dell’edilizia carceraria: “Con questo momento di incontro - spiega il viceministro - abbiamo voluto rompere le barriere che dividono i detenuti da chi ha responsabilità decisionali nell’amministrazione della giustizia. Calarsi tra loro, fisicamente, aiuta a comprendere meglio come dare piena attuazione a quel principio rieducativo della pena che è scritto a chiare lettere nella nostra Costituzione. Una rieducazione che passa anche da strumenti non ordinari ma estremamente potenti, come l'arte e la musica classica, tutto rigorosamente dal vivo”. Il Rotary Club di Bari Castello ha, nell'occasione ,donato all’istituto penitenziario barese degli strumenti per allestire una stanza della musica "perenne".