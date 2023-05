Giochi e un grande murale colorato: nel carcere di Bari uno spazio dedicato agli incontri tra detenuti e figli minori

Uno spazio colorato e confortevole, nel carcere 'Rucci' di Bari, dedicato agli incontri tra detenuti e figli minori. E' l'iniziativa nata nell'ambito del programma socio-educativo “Genitorialità oltre le sbarre”, promosso dall’assessorato comunale al Welfare e realizzato dagli educatori del Centro servizi per le famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca e gestito dalla cooperativa sociale Progetto Città.

Lo spacio è stato inaugurato questa mattina alla presenza dell’assessora al Welfare Francesca Bottalico, della direttrice del carcere Valeria Pirè e della coordinatrice del progetto Elena Santoro. Lo spazio, allestito con materiali ludici e artistici, è stato abbellito con un grande murales realizzato durante i laboratori educativi e artistici che hanno coinvolto i figli minori dei detenuti.

“In questi anni il welfare e i programmi di sostegno al benessere dei bambini e degli adolescenti si sono sviluppati in maniera trasversale in ogni contesto, formale e informale, con particolare attenzione a quelli più vulnerabili - ha commentato Francesca Bottalico -. In quest’ottica è stato avviato “Genitorialità oltre le sbarre”, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la relazione educativa tra minori e genitori detenuti. Lo spazio colorato e confortevole inaugurato questa mattina è stato pensato per offrire ai minori la possibilità di svolgere attività ludico-ricreative nel contesto carcerario durante gli incontri con i genitori detenuti, contribuendo così a sostenere bambini e ragazzi nel ricostruire una relazione segnata dal trauma di un allontanamento forzato. Proseguiremo in questa direzione avviando spazi di sostegno pedagogico e psicologico con l’idea di offrire una possibilità concreta nella ricostruzione dei rapporti affettivi”.

“Gli operatori della casa Circondariale di Bari sono particolarmente felici di questa collaborazione - ha sottolineato Valeria Pirè - che suggella un’attenzione e una presa in carico di un disagio che è lo stesso del territorio, e che rende trasparenti i muri del carcere e intellegibili e decodificabili, grazie al lavoro dell’assessorato al Welfare e degli operatori sociali impegnati, le nostre criticità”.

“È un’esperienza molto arricchente - ha dichiarato la coordinatrice Elena Santoro - in quanto ci permette, in via sperimentale, di approcciarci ad un contesto socio-economico e culturale molto particolare. Il nostro approccio pedagogico non può prescindere dalle realtà che si presentano di volta in volta durante gli incontri”.

Da marzo 2022 ad oggi, il progetto 'Genitorialità oltre le sbarre' ha coinvolto 738 utenti, di cui 459 adulti, 63 piccolissimi (fascia di età 0-36 mesi), 82 piccoli di età compresa tra 4 e 6 anni; 118 bambini tra i 7 e i 13 anni e 16 adolescenti. Durante i colloqui tra i detenuti e i loro familiari, in programma il sabato ogni 15 giorni, l’area antistante a quella per le visite viene allestita e animata da attività laboratoriali e ludico-educative per le diverse fasce d’età.

Inoltre, d’accordo con l’equipe e la direzione della casa circondariale, a breve saranno attivati percorsi di educazione alla lettura per il contrasto alle povertà educative, nonché una serie di azioni di supporto ai bisogni socio-psicologici dei detenuti e della rete familiare di sostegno, ad esempio gruppi di mutuo aiuto per genitori detenuti condotti dalla psicologa Maria Francesca Tomaselli e finalizzati all’elaborazione dei vissuti.