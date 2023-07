Carenza di personale durante l'estate: negli ospedali pugliesi chiuso il 33% degli ambulatori

In estate il 33% degli ambulatori negli ospedali pugliesi è chiuso per carenza di personale. il dato, secondo quanto riporta l'Ansa, emerge nell'indagine della Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) che sottolinea come, con un terzo degli organici in ferie, è compromessa la qualità dell'assistenza nel 44% dei reparti.

Secondo l'indagine Fadoi, inoltre, l'organico ridotto nel periodo estivo porta ad un calo delle prestazioni mediche che si attesta al 55,6%.

L'analisi è stata condotta in nove unità operative di medicina interna degli ospedali pugliesi: le ferie comportano una riduzione degli organici in reparto. Per chi resta in servizio, secondo l'indagine, il volume di lavoro aumenta: molti medici fanno turni extra per coprire il servizio notturno e il 33,3% salta i riposi settimanali.