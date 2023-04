"Organico insufficiente per la Questura di Bari", la Silp Cigl: "Carenza cronica di personale problema da affrontare"

"Oggi la Questura di Bari unitamente ai commissariati cittadini può contare su circa 715 dipendenti, organico assolutamente insufficiente per una questura di fascia “A” come quella del capoluogo pugliese": l'allarme arriva dal Silp Cgil attraverso il segretario provinciale Mimmo Chiechi.

"A Bari come in altre zone d'Italia - evidenzia Chiechi in una nota - abbiamo da anni un cronico problema di carenza di organico e di elevata età media che riguarda tutte le forze dell'ordine".

"Per citare alcuni esempi - afferma Chiechi - l’UPGSP (ufficio che gestisce il numero di volanti presenti sul territorio) nel 2014 poteva contare su un organico di 256 colleghi diventati 218 nel 2018 sino ad arrivare ai 200 di oggi, più di 50 colleghi in meno in soli 8 anni; il IX Reparto Mobile è passato dai 290 dipendenti del 2017 ai 260 di oggi, e questa situazione di decremento è la stessa in tutti gli uffici di Polizia presenti sul territorio barese - dice il segretario provinciale Mimmo Chiechi -, se pensiamo alla Polizia Stradale, la situazione è peggiore di quanto si possa immaginare, una sola pattuglia a turno, deve garantire la presenza per le tratte di competenza sulla s.s. 100 da Bari sino al limite di provincia, su tutta la s.s. 16 da Molfetta a Monopoli, e su tutta la s.s. 98 da Bari sino al comune di Altamura, non è migliore la situazione sulla tratta autostradale di competenza".



"Riteniamo inoltre - aggiunge Chiechi - sia giunto il momento, di convocare anche i rappresentanti dei lavoratori in divisa, ai c.d. tavoli tecnici sulla sicurezza, è questo l’appello che il SILP CGIL di Bari lancia alle istituzioni, per porre anche in questa sede il problema inerente gli organici, che siamo certi potrà solo peggiorare nel futuro più prossimo dato il numero elevato di pensionamenti che riguarderanno il personale in forza alla Questura di Bari, che stando a quelle che sono le previsioni, non potranno neanche essere sostituiti a fronte dei prossimi trasferimenti di personale"