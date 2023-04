La 'rivoluzione' della carne sintetica divide i pugliesi: "Da vietare" o "soluzione per l'ambiente"?

Il ragù della domenica a Bari al sapore di braciole prodotte con carne 'non tradizionale', ovvero, come la chiamano i suoi detrattori, "sintetica", oppure "coltivata", secondo coloro che, al contrario, sono favorevoli a una delle possibili rivoluzioni alimentari del futuro. Un tema sempre più al centro del dibattito quotidiano. Da una parte c'è chi sottolinea l'importanza di dare una notevole mano all'ambiente ed eliminare, quanto più possibile, gli allevamenti intensivi. Dall'altra, coloro che invece temono una ricaduta a livello occupazionale per un settore trainante dell'economia italiana e (anche) pugliese, nonchè un abbassamento della qualità dell'offerta generale di cibo, facendo leva su ipotetici rischi per la salute.

La carne "sintetica" o "coltivata": come si produce

Cos'è la carne "sintetica" o "coltivata"? E' un prodotto realizzato attraverso cellule staminali prelevando una minima porzione di 'materiale' da muscoli per nutrirlo con proteine che consentono una crescita costante del tessuto. Attraverso, dunque, una quantità limitatissima di cellule, si può avviare una produzione potenzialmente infinita di carne. E' un processo differente rispetto alla realizzazione, ad esempio, di bistecche e burger vegetali, perchè questi ultimi utilizzano sostanzialmente altri prodotti come piante e legumi (ad esempio seitan, soia, lenticchie e ceci) ai quali, in alcuni casi (come quelli in cui vengono replicati sapore e aspetto di quelli tradizionali) vengono aggiunti grassi saturi e proteine.

Sulla carne sintetica/coltivata le ricerche sono ancora in una fase iniziale: i sostenitori ne apprezzano l'assenza di prodotti chimici e pesticidi nella produzione, a differenza degli allevamenti intensivi. I detrattori, invece, puntano a difendere la produzione nazionale, rigettando quasi completamente questo tipo di tecnica.

La politica si muove per affrontare la questione

Nel frattempo si è già mossa la politica: il Consiglio dei Ministri, lo scorso 28 marzo, ha detto sì a un disegno di legge (che dovrà passare per entrambi i rami del Parlamento) in cui di fatto si vieta di produrre alimenti di origine sintetica o di immetterli sul mercato. In pratica, con il ddl verrebbe "sancito il divieto di impiegare, nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare, cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati".

Dopo l'iniziativa del Governo nazionale, il dibattito è cresciuto anche a livello locale, senza eccezione per la Puglia. Il Consiglio regionale, nella seduta dello scorso 18 aprile, ha approvato due mozioni sul tema, a firma di Francesco Paolicelli (Pd) e Massimiliano Stellato (Misto - Italia Viva), rappresentanti rispettivamente di territori come il Barese e Tarantino a forte vocazione zootecnica. La prima, in particolare, impegna, il presidente della Regione e la Giunta regionale "a sostenere la petizione della Coldiretti contro il cibo sintetico, nonché a promuovere tutte le misure idonee, finalizzate a sensibilizzare, oltre che i consumatori, il mondo scientifico e sanitario, affinché sia posta la maggiore attenzione sui rischi della introduzione del cibo sintetico". La mozione, inoltre, si impegna "a sostenere, in ambito di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano tutte le iniziative che abbiano l'obiettivo di impedire la produzione e/o la introduzione di alimenti, che facciano progressivamente a meno degli animali, dei campi coltivati, degli agricoltori stessi; ad impegnare in tutte le sedi competenti il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale e il Ministero per gli Affari Europei, previo invio della presente, al sostegno delle produzioni agricole pugliesi". La mozione sostiene che "l'introduzione del cibo sintetico non aiuta a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale che guidano l'Europa, in quanto prodotto su brevetti e tecnologie con alti costi di ingresso e sviluppo, nelle mani di pochi grandi investitori multinazionali".

Gli animalisti: "Sì alla carne coltivata"

La presa di posizione in Consiglio regionale, però, non piace a tutti e, in particolare a chi sostiene le ragioni di introdurre allevamenti di carne coltivata anche in Puglia: "L’obiettivo malcelato di queste iniziative" sostiene l'associazione Animal Law Italia, sarebbe quello "di salvaguardare il comparto zootecnico tradizionale e intensivo, con il pretesto della tutela dei consumatori". "Lo scorso 5 aprile - fanno notare gli attivisti - due agenzie specializzate delle Nazioni Unite, la Fao (Food and Agriculture Organization) e l'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) hanno presentato un rapporto sulla sicurezza alimentare del cibo derivante da coltura cellulare: Food safety aspects of cell-based food, che analizza la produzione della carne coltivata e i rischi a essa annessi. Il report include le evidenze scientifiche più accurate e complete disponibili attualmente, analizzate da un panel di 23 esperti internazionali, che hanno verificato che i rischi per la salute umana connessi al consumo di questi nuovi prodotti sono simili a quelli del cibo convenzionale". Le iniziative prese a livello governativo e regionale, per Ali, sarebbero a "scapito dei consumatori, che hanno invece diritto di ricevere informazioni complete e corrette per orientare le proprie scelte".

Per il presidente di Animal Law Italia, Alessandro Ricciuti, "i nuovi cibi coltivati non sono in competizione con i prodotti tradizionali, rispetto ai quali rappresentano un’alternativa che alcune categorie di cittadini potrebbero trovare preferibile. Approvando queste due mozioni, il Consiglio regionale ha scelto di sostenere una visione contraria all’innovazione, che nel lungo periodo danneggerà la competitività di quelle aziende agroalimentari pugliesi che potrebbero voler sperimentare nuovi prodotti per conquistare nuove fette di mercato. Inoltre, nessuna legge potrà vietare a un’azienda con sede all’estero di produrre una replica coltivata in bioreattore di quelle eccellenze di cui andiamo tanto orgogliosi".

Due punti di vista al momento inconciliabili tra altrettante visioni del mondo, della scienza, dell'economia e del sviluppo del territorio. Un dibattito che crescerà senza dubbio con il pari passo delle evidenze scientifiche e delle iniziative legislative che saranno prese a tutti i livelli, dall'Europa al locale. Una semplice bistecca in un piatto può avere un peso che va ben oltre il gusto e la gastronomia.