Il covid fa saltare il prossimo Carnevale di Putignano. Gli organizzatori: "Ipotesi rinvio in estate"

Il covid fa saltare la prossima edizione del celebre Carnevale di Putignano. La pandemia, infatti, ha costretto gli organizzatori a ripensare il grande appuntamento che nel 2021 avrebbe celebrato la 627esima edizione, nel prossimo mese di febbraio: "Anche per noi arriva il momento delle scelte difficili, quelle che abbiamo cercato in tutti i modi di evitare sperando in tempi migliori. Ma il crescente peggioramento dell’emergenza sanitaria ci impone l’obbligo di rompere gli indugi ed ufficializzare una notizia che oramai era nell’aria" spiega lo staff su facebook.

A saltare, al momento, è la classica rassegna d'inverno. Gli organizzatori, però, contano di recuperare l'appuntamento in un periodo migliore per il 2021: "Per settimane ci siamo confrontati nel CdA sulle sorti della manifestazione - precisano - , abbiamo atteso fino all’ultimo prima di prendere questa sofferta decisione, auspicando che la diffusione del Covid non pregiudicasse il regolare svolgimento degli eventi. Purtroppo, anche alla luce delle ultime disposizioni governative, sappiamo che non è così. Dobbiamo fare i conti con un nemico silenzioso, capace di condizionare la nostra vita e soprattutto i nostri momenti di socialità".

"Al momento siamo concentrati su un’ipotesi di lavoro 'alternativa' che prevede l’organizzazione del nostro carnevale durante il periodo estivo: l’obiettivo è di dar vita alle classiche sfilate dei carri allegorici, dei gruppi mascherati e delle maschere di carattere nel mese di luglio, mentre ad agosto vorremmo riproporre il format 'Botteghe Aperte' che ha riscosso grande successo nell’estate 2019".

Dunque, un possibile arrivederci all'estate, quando si spera che la furia dell'epidemia possa essere meno devastante: "Ai maestri cartapestai, alle maestranze, agli artisti, ai tecnici e a tutti coloro che come semplici volontari hanno dato in questi anni il loro contributo per la crescita del carnevale - aggiungono gli organizzatori -, va il nostro più sentito abbraccio. Bisognerà stringere i denti ancora un po’, ma pensate a quanto sarà bello festeggiare la fine di questo incubo indossando la nostra maschera di carnevale più bella. Naturalmente non ce ne staremo con le mani in mano, ci sono tantissime altre attività da mettere in cantiere e sviluppare in questo momento di stop forzato, compatibilmente con le restrizioni che ci vengono imposte. Pensiamo, ad esempio alla realizzazione del museo del carnevale o alla creazione di un archivio storico del carnevale, di cui Putignano ha enorme bisogno per accrescere ulteriormente la propria identità".