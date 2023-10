Carnevale di Putignano, l'edizione 2024 sarà ispirata al viaggio nel tempo: "Grazie alla 'Farinelite' si tornerà al 1394"

L’imprenditrice Carmela Curci succede a Giuseppe Vinella alla guida dell’Ente. Presentata ufficialmente questa mattina, al Museo Civico 'Romanazzi Carducci', la neo presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, a seguito della recente nomina della sindaca Luciana Laera.

"Testa e cuore. Visione manageriale e grande passione per il Carnevale di Putignano, la cultura e tutte le forme d’arte. È la nuova presidente della Fondazione Carnevale Carmela Curci. Un profilo - commenta Luciana Laera, sindaca di Putignano - individuato per dare continuità e non disperdere il lavoro svolto nell’ultimo anno. Un passaggio di testimone resosi necessario dalla inconciliabilità di incarichi lavorativi del precedente presidente. Una scelta che risponde a un unico fine: la migliore riuscita del nostro amato Carnevale. Auguro buon lavoro a Carmela Curci, al Consiglio di Amministrazione e a tutte le professionalità che stanno già lavorando e che daranno il loro contributo alla realizzazione della manifestazione. Non da ultimo, ringrazio Giuseppe Vinella per la professionalità, la dedizione e la passione con cui ha guidato l’Ente Carnevale. Mantenendo l’impegno con l’Amministrazione finché è riuscito a conciliarlo con la sua attività lavorativa e portando il Carnevale di Putignano sempre più in alto".

Carmela Curci imprenditrice laureata in Economia e Commercio, si è specializzata in Management e Sviluppo Imprenditoriale. È alla guida dell’azienda di famiglia 'Dolce Bontà srl', ricoprendo i ruoli di Responsabile delle Risorse Umane e Responsabile di Sicurezza e Ambiente. Particolarmente attiva nel mondo associativo e del volontariato locale attraverso la partecipazione al gruppo Fai (Fondo Ambiente Italiano), al Comitato Festa Patronale di Santo Stefano e al Comitato Festa di San Domenico.

La neo presidente Carmela Curci commenta così la sua nomina: "Ringrazio la sindaca Luciana Laera per la fiducia accordatami e ringrazio fin d’ora tutti coloro che vorranno collaborare alla buona riuscita del più grande evento artistico-culturale della nostra cittadina. Il Carnevale è una risorsa che dobbiamo preservare e valorizzare, per coloro che ce l’hanno tramandato e per coloro che lo erediteranno".

"Il Carnevale e la cartapesta - commenta Rossana Delfine, assessora alla Cultura di Putignano - sono gli elementi distintivi della nostra città. Lo penso da sempre e questi cinque anni da assessora alla Cultura hanno profondamente confermato la mia opinione. Putignano si caratterizza per una grande unicità che abbiamo provato a declinare nelle sue varie forme e a valorizzare tutto l’anno. Come assessora, sono orgogliosa di aver creato in piena sinergia con la Fondazione Carnevale di Putignano e il Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale, Maschera e Satira il museo permanente dedicato al Carnevale, al piano terra del Museo Civico 'Romanazzi Carducci'. Lì, ogni giorno dell'anno, ogni visitatore può scoprire l'arte della cartapesta, conoscere la storia e le tradizioni del Carnevale più antico d'Europa. Importante, allo stesso modo, è il lavoro che in primis la Sindaca Luciana Laera ha sentito e voluto, insieme ad altri importanti Carnevali storici d'Italia, per il riconoscimento di questa nostra unicità come patrimonio immateriale dell'Unesco".

Il lavoro di promozione e valorizzazione del Carnevale di Putignano e della cartapesta prosegue, si guarda già alla prossima manifestazione in programma questo inverno. La macchina organizzativa è al lavoro, così come le

maestranze che quest’anno si cimenteranno con il tema 'Farinelite N630': sarà immaginato un viaggio nel tempo nell'anno 1394, proprio 630 anni fa. L'assunzione di una misteriosa sostanza, la 'Farinelite N630', rinvenuta proprio a Putignano sarà la protagonista di questo immaginifico percorso a ritroso nel tempo.

Sarà questo lo spunto da cui trattanno ispirazione quest'anno i maestri cartapestai. "La Fondazione Carnevale di Putignano - racconta Gianluca Ignazzi, direttore organizzativo della manifestazione - come tema per la 630esima del Carnevale di Putignano propone ai suoi artisti della cartapesta un viaggio nel tempo, un viaggio nel passato per esplorare gli effetti di questa sostanza che, se mischiata ad uno sfarinato di orzo e ceci (la Farinella, pietanza tipica di Putignano), provoca allegria e voglia di festeggiare. Lo spirito del carnevale più autentico, quello che da ormai 630 anni si vive a Putignano, e il suo piatto tipico, la Farinella. Saranno questi i protagonisti del Carnevale 2024. Storia, tradizioni e gusto che si incontrano e si mescolano raccontando storie e proponendo visioni e ambientazioni diverse, nel tempo e nei costumi. Il Carnevale di Putignano si prepara a celebrare il suo 630° anniversario attraverso il piatto dei contadini che ancora oggi si abbina al periodo più pazzo dell’anno e che, nel tempo, ha prestato il suo nome anche alla maschera ufficiale della manifestazione, 'Farinella', oggi abbinata al suo alter-ego Cecè".

Le date del Carnevale 2024 sono: domenica 4 febbraio, il pomeriggio; domenica 11 febbraio, la mattina, martedì 13 e sabato 17 febbraio, serale. Ad aprire i festeggiamenti, il tradizionale appuntamento con Le Propaggini il 26 dicembre 2023.